توركيا نواگیری مووشەکیگ کەێد لە ئیرانەو وەشیاس

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە سیستمەیل وەرگری ئاسمانی هاوپەیمان ناتۆ، نواگیری مووشەکیگ کرد لە ئیرانەو وەشیاس مەزیەب رەسینی وەناو ئاسمان ویلایەت هاتای لە باشوور وڵات.

وەزارەتەگە وتیش: ئەو مووشەک بالیستیە دوای رەدبوینی لە ئاسمان عراق و سوریا روانگە کریا وەرەو ئاسمان تورکیا هاتوێد، کە نواگیری کریا و وە سەرکەفتن خریا خوارەو وە یەکەی وەرگریکردن ئاسمانی نانۆ.

ئەنقەرە دووپاتیش کرد کە ماف خوەی هەڵگرێد ئەرا وەڵامدان وەشانن ئی مووشەکە، دووپاتیش کرد کە وەگەرد هاوپەیمان ناتۆ و ئەو هاوپەیمانەیل پەیوەندی دیرێد ئەرا رێکخستن هەڵوێست و ریکارەیل.