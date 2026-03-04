توركيا نواگیری مووشەکیگ کەێد لە ئیرانەو وەشیاس

توركيا نواگیری مووشەکیگ کەێد لە ئیرانەو وەشیاس
2026-03-04T13:38:11+00:00

شەفەق نيوز- ئەنقەرە 

وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە سیستمەیل وەرگری ئاسمانی هاوپەیمان ناتۆ، نواگیری مووشەکیگ کرد لە ئیرانەو وەشیاس مەزیەب رەسینی وەناو ئاسمان ویلایەت هاتای لە باشوور وڵات.

وەزارەتەگە وتیش: ئەو مووشەک بالیستیە دوای رەدبوینی لە ئاسمان عراق و سوریا روانگە کریا وەرەو ئاسمان تورکیا هاتوێد، کە نواگیری کریا و وە سەرکەفتن خریا خوارەو وە یەکەی وەرگریکردن ئاسمانی نانۆ.

ئەنقەرە دووپاتیش کرد کە ماف خوەی هەڵگرێد ئەرا وەڵامدان وەشانن ئی مووشەکە، دووپاتیش کرد کە وەگەرد هاوپەیمان ناتۆ و ئەو هاوپەیمانەیل پەیوەندی دیرێد ئەرا رێکخستن هەڵوێست و ریکارەیل.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon