تهقینهوهیگ لەناوهندیگ ئیسرائیلی لە هۆڵهندا
شهفهق نیوز - ئەمستردام
پۆلیس هۆڵهندا، ئمڕوو شهممه، راگهیان لێکۆڵینەوە کەێد لە راپۆرتەیل بان رویدان تەقینەوەی دویەشەو لە (ناوەندیگ ئیسرائیلی) لە شارۆچکهی نایكێرك لە ناوهڕاس هۆڵهندا.
وەپای بەیاننامەی پۆلیس لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی "هیچ خەوەریگ لە زەخمداری نییە" و ئەو زهرهدهیلە کە رهسیە وەو شوینە، لە لایهن رێکخریاگ خێرخوازی "مهسیحییهیل ئەرا ئیسرائیل" وەڕیوەبرێد، فرە کەم بوی.
هیمان رووشن نییە ئایا ئێ رویداوە پەیوەنی وەو زنجیرە پەلاماردانەیلە دیرێد کە شوینەیل یەهوودیەیل لە ئەوروپا کردیەسە ئامانج لەوەخت هیزگردن جەنگ دژ وە ئیران.
پۆلیس وت: "هیچ کەسیگ دەسگیرنەکردیە، و داوالە وەچەودیەیل کرد بان تا لێدوان بیەن".