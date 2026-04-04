‏ته‌قینه‌وه‌یگ لەناوه‌ندیگ ئیسرائیلی لە هۆڵه‌ندا

2026-04-04T10:06:24+00:00

‏شه‌فه‌ق نیوز - ئەمستردام

‏پۆلیس هۆڵه‌ندا، ئمڕوو شه‌ممه‌، راگه‌یان  لێکۆڵینەوە کەێد لە راپۆرتەیل بان رویدان تەقینەوەی دویەشەو لە (ناوەندیگ ئیسرائیلی)  لە شارۆچکه‌ی نایكێرك لە ناوه‌ڕاس هۆڵه‌ندا.

‏وەپای بەیاننامەی پۆلیس لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی  "هیچ خەوەریگ لە زەخمداری نییە" و ئەو زه‌ره‌ده‌یلە کە ره‌سیە وەو شوینە، لە لایه‌ن رێکخریاگ خێرخوازی  "مه‌سیحییه‌یل ئەرا ئیسرائیل" وەڕیوەبرێد، فرە کەم بوی.

‏هیمان رووشن نییە ئایا ئێ رویداوە پەیوەنی وەو زنجیرە پەلاماردانەیلە دیرێد کە شوینەیل یەهوودیەیل لە ئەوروپا کردیەسە ئامانج لەوەخت هیزگردن جەنگ دژ وە ئیران.

‏پۆلیس وت:  "هیچ کەسیگ دەسگیرنەکردیە، و داوالە وەچەودیەیل کرد بان تا لێدوان بیەن".

