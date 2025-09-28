ڤێتنام کەفێدە ئامادەباشی ئەرا نواگیریکردن زریان "بوالوی"

شەفەق نيوز- هانوی

دەسەڵاتەیل ڤێتنامی، ئمڕوو یەکشەممە، بەسانن فڕوکەخانەیل و دەرکردن هەزاران لە دانیشتگەیل ئەو ناوچەیلە راگەیان کە کەفتنەسە هەڕەشەی زریان "بوالوی"، کە هازی بەرزەو بویە و وەرەو وڵاتەگە روی کەێد، دویای ئەوە کە کوشیان دەیان کەس و لافاوەیل فرەیگ لە فیلیپین وەجیهیشت.

وەگورەی کەشناسی، تونی وای زریانەگە رەسێد ئەرا 133 کیلۆمەتر لە ساعەتیگ، و مەزەنە کریەێد ئیوارەی ئمڕوو بەێد لە ناوڕاس ڤێتنام، کە زویترە لەوەگ چەوەڕی کریاوێد.

حکومەت ڤێتنام وت: هەرێم (ها تنه) دەسکردە دەرکردن زیاتر لە 15 هەزار کەس، و هەزاران سەرباز خریانە ئامادەباشی، و دەزگای فڕۆکەوانی مەدەنی کاروانەیل لە چوار فرۆکەخانەی کناراوی وسان، لەناویان فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی دانانگ، و ئاڵشتکردن خشتەی گەشتکردن.

دەسەڵاتەیل وتنیش: ئەو وارانەیل رفتە وەگەرد زریانەگە لافاو لە پارێزگایەیل هيو وكوانگ تری دروس کردن.