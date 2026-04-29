تفەنگیگ وەدەسیەو.. ترەمپ لەبان "تروس سۆشیاڵ" هەڕەشە لە ئیران کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکار لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "تروس سۆشیاڵ"، رووژ چوارشەممە، هەڕەشەیگ لە ئیران کرد.

ترەمپ لەڕی وینەیگ کە وە ژیری دەسکرد دروس کریاس دەرکەفت وە تفەنگیگ وەدەسیەو، و لەبان وینەگە نۊسیاس: "ماڵاوا ئەرا پیاوە نەرمونیانەگە".

لەناو بڵاوکریایەگە، ترەمپ نۊسیاس: "ئیران بیتواناس لە کۆنترۆڵکردن رەفتارەیلی، نییەزانن چۊن رێککەفتنیگ نائەتۆمی واژووکەن. بایەسە لەبانیان لە وەختیگ نزیک زیرەکتر بوون".

و لەناو ئەو وینە کە ترەمپ بڵاوی کردگە ئەوەگ دەرکەفێد جۊر تفەنگیگ پەلامارداینە لە جۊر AR-15 یا M4 (لە بنەماڵەی تفەنگە پەلامارداینە ئەمریکییەیل)، و ئەوەیش تفەنگیگ نیمچە ئۆتۆماتیکە کە وە شیوەیگ باو لە بوارەیل سەربازی یا ئەمنی وەکار تیەێد، هەمیش وەشیوەی مەدەنی لە بڕیگ لە دەوڵەتەیل.

یەیش لە سای وەردەوامبوین گەمارۆی ویلایەتە یەکگرتگەیل وەبان ئیران و نادیاری رێڕەو دانوسەنین تێد.

سەرچەوەیل ئەمریکی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، و گەورە یاریدەدەرەیلی وەگەرد وەرپرسەیل کۆمپانیایل وزە لە کۆشک چەرمگ باس لە دەرئەنجامەیل جەنگەگە کردنە.

ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لەزوان سەرچەوەیل باس کرد کە ترەمپ گردەوبوینەیلیگ وەگەرد وەرپرسە جیوەجیکارەیل لە کەرت نەفت بەساگە وەگەرد وەردەوامبوین رچەوبوین لەبارەی ئیران.

سەرچەوەیل وتنیش: ترەمپ وە شیوەیگ دەوری وەگەرد وەرپرسە جیوەجیکارەیل کەرت وزە باس لە رەوش بازاڕە ناوخۆیی و دەوڵەتییەیل کردگە.