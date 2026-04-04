ترەمپ 48 سەعات مووڵەت دەێدە ئیران ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ یا وازکردن هورمز

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، شەممە، تەنیا 48 سەعات مووڵەت دادە ئیران ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ یا وازکردن گەروو هورمز.

ترەمپ، لە پۆستیگ لەبان سەکوو "تروس سۆشیاڵ" وت: " لەهۊردانە وەختیگ دە رووژ مووڵەت دامە ئیران ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ یا وازکردن گەروو هورمز؟، وەختەگە پەسا تەواو بوود.. تەنیا 48 سەعات مەنیە وەرجە ئەوەگ نەفرەت جەهەنەم بوارێدە بانیان".

جی باسە کە ترەمپ، هەفتەی گوزەشتە، دووپات کرد کە ئیران لە سەرەتا داوا لەلی کردوێد پەلامارەیل ئەمریکی ئەرا بان شوونەیل وزەی ئیرانی ئەرا ماوەی 7 رووژ بووسنێد، بەڵام بڕیار دام 10 رووژ مووڵەت وەپی بیەم، تا مەوقەی کۆتایی بوودە 6 نیسان.