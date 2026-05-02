ترەمپ: ئەوەگ وەسەر ئیران هات ئاڵشتکارییگ راسگانیە لە رژیمەگە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، وت: خاسترە ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل هیچ رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران ئەنجام نەیەن، لە خود وەختەگە دیاری کرد کە لە ئەگەر رەسین وە رێککەفتنیگ ئەوە بیگومان " ئەرا ئەو گەنە"، وەگورەی قسەی خوەی.

ترەمپ، لە قسەکردنی لەناو "کۆڕبەند کلوب فلۆریدا"، ئاشکرا کرد کە ئیدارەگەی پەیوەندییەیلیگ لە کەسایەتییەیل ئیرانی جیاواز وەرگرێد کە گشتیان پیشنیار واژووکردن گریبەسەیلیگ کەن، وە دیاریکردن ئەوە کە ئیدارەگەی لە تەقەلای دیاریکردن لایەن گونجیایە ئەرا دانوسەنین.

ترەمپ وتیش: ئیسە وەگەرد "کەسەیلیگ فرە دڵڕەق لە ئیران" رەفتار کەێد، و وت: "نییەتۊەنم بۊشم کە کارەیلە وە شیوەیگ فرە خاس چنەڕی، باوجی هەرگیز نییەتوینرێد ری وە ئیران بیریەێد چەکیگ ئەتۆمی بگرێدە دەس".

ترەمپ ئەوەگ وەسەر ئیران هات هەژمار کرد وە "ئاڵشتکردن رژیمیگ راسگانی" دۊای دیارنەمان هەردگ ئاست یەکەم و دۊەم لە سەرکردایەتییەگە، کە پەلامارەیل بوینە مدوو کوشیان رببەر خامنەیی و سەرکردەیل هەردگ رز یەکەم و دۊەم، هەرلیوا کە نیمەی رز سێیەم ئیسە دیار نییە، وەقسەی خوەی.