ترەمپ: وە هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی جویر رابەر باڵای ئیران خوەشحاڵ نیم
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە راگەیان"خوەشحاڵ نییە" وە دەسنیشانکردن موجتەبا خامنەیی جویر رابەر باڵای ئیران، و ئی گامە وە هووکاریگ ئەرا ئاڵۆزکردن بارودۆخ ناوچەگە زانست.
ترەمپ لە قسەیەیلی ئەرا کەناڵ "فۆکس نیوز" وت: هەڵوژاردن کوڕ رابەر وەرین ئیران ئەرا وەرگردن سەرکردایەتی وڵاتەگە "نواچگنیگ ئەرێنی نییە"، و دێاریکرد واشنتۆن وە هویردی چەودیری ئاڵشتکاریەیل ناو ئیران کەێد.
دیارییش کرد ئیدارەی ئەمریکا "وەگەرد سەرکردایەتی نوو ئیران وەپای رەفتار و سیاسەتەیەیلی لە قۆناغ ئایندە مامڵە کەێد"، ئەوەیش لە سا ئەو گرژییەیلە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس هەس.
ئی قسەیەیل ترەمپە دویای ئەوەگ هات کە ئەنجومەن شارەزایەیل رابەرایەتی لە ئیران، موجتەبا خامنەیی جویر شوینگر باوگی (عەلی خامنەیی) هەڵوژارد.
ترەمپ لە وەختەیل تریش هەڵوێستیگ نەرێنی وەرەوڕووی رابەر نوو ئیران نیشان دابوی، وە یەکیگ لە "کەسایەتیەیل لاواز" ناوی بردبوی.
ترەمپ لە هەفتەی وەرین لە دیاریگ وەرد ئەکسیوس وت: ئیمە کەسیگ تواین ئاشتی و تەبایی بارێد ئەرا ئیران".