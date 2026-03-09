‏ترەمپ: وە هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی جویر رابەر باڵای ئیران خوەشحاڵ نیم

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە راگەیان"خوەشحاڵ نییە" وە دەسنیشانکردن موجتەبا خامنەیی جویر رابەر باڵای ئیران، و ئی گامە وە هووکاریگ ئەرا ئاڵۆزکردن بارودۆخ ناوچەگە زانست.

‏ترەمپ لە قسەیەیلی ئەرا کەناڵ "فۆکس نیوز" وت: هەڵوژاردن کوڕ رابەر وەرین ئیران ئەرا وەرگردن سەرکردایەتی وڵاتەگە "نواچگنیگ ئەرێنی نییە"، و دێاریکرد واشنتۆن وە هویردی چەودیری ئاڵشتکاریەیل ناو ئیران کەێد.

‏دیارییش کرد ئیدارەی ئەمریکا "وەگەرد سەرکردایەتی نوو ئیران وەپای رەفتار و سیاسەتەیەیلی لە قۆناغ ئایندە مامڵە کەێد"، ئەوەیش لە سا ئەو گرژییەیلە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس هەس.

‏ئی قسەیەیل ترەمپە دویای ئەوەگ هات کە ئەنجومەن شارەزایەیل رابەرایەتی لە ئیران، موجتەبا خامنەیی جویر شوینگر باوگی (عەلی خامنەیی) هەڵوژارد.

‏ترەمپ لە وەختەیل تریش هەڵوێستیگ نەرێنی وەرەوڕووی رابەر نوو ئیران نیشان دابوی، وە یەکیگ لە "کەسایەتیەیل لاواز" ناوی بردبوی.

‏ترەمپ لە هەفتەی وەرین لە دیاریگ وەرد ئەکسیوس وت: ئیمە کەسیگ تواین ئاشتی و تەبایی بارێد ئەرا ئیران".

