‏ترەمپ وینەیگ لە خوەی وە شیوەی مەسیح بڵاو کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، لە بان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" وینەیگ بڵاو کرد کە وە زیرەکی دەسکرد دروس کریاس، و لەناوی وە شیوەی مەسیح دەرکەفێد و دەس نەێدە بان سەر کەسیگ ناتەندروس ئەرا ئەوەگ چارەسەری بکەێد.

‏ترەمپ لە بڵاوکراوەیگ وەرین قسە وە پاپا لیۆ کرد و وت ئەو "لە رەفتارکردن وەگەرد تاوان لاوازە و لە سیاسەت دەرەکییش بەدە".

‏ترەمپ لە پۆستیگ لە بان سایت "ترووس سۆشیاڵ" وت: "پاپا لیۆ لە نوای تاوان لاوازە و لە سیاسەت دەرەکییش بەدە".

‏وتیش: "لیۆ بایەد خوەی جویر پاپا گردەو بکەێد بکەێد"، و دویاتر ئەرا رووژنامەنووسەیل وت ئەو "لە هەوادارەیل گەورەی پاپا نییە".

‏پاپا لیۆ وەرجە یە، هەڕەشەی ترەمپ دا لە ئی مانگە ئەرا تێکدان شارستانییەت ئیران وە کاریگ "قبووڵنەکریاگ" ناوی بردوێد.

‏هەمیش داوای "هویرەوکردن قویل" کرد دەربارەی ئەو شێوازە کە رەفتاری وەگەرد کووچبەرەیل کریەێد لە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە سای ئیدارەی ترەمپ.

