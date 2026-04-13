ترەمپ وینەیگ لە خوەی وە شیوەی مەسیح بڵاو کەێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، لە بان پلاتفۆرم "ترووس سۆشیاڵ" وینەیگ بڵاو کرد کە وە زیرەکی دەسکرد دروس کریاس، و لەناوی وە شیوەی مەسیح دەرکەفێد و دەس نەێدە بان سەر کەسیگ ناتەندروس ئەرا ئەوەگ چارەسەری بکەێد.
ترەمپ لە بڵاوکراوەیگ وەرین قسە وە پاپا لیۆ کرد و وت ئەو "لە رەفتارکردن وەگەرد تاوان لاوازە و لە سیاسەت دەرەکییش بەدە".
ترەمپ لە پۆستیگ لە بان سایت "ترووس سۆشیاڵ" وت: "پاپا لیۆ لە نوای تاوان لاوازە و لە سیاسەت دەرەکییش بەدە".
وتیش: "لیۆ بایەد خوەی جویر پاپا گردەو بکەێد بکەێد"، و دویاتر ئەرا رووژنامەنووسەیل وت ئەو "لە هەوادارەیل گەورەی پاپا نییە".
پاپا لیۆ وەرجە یە، هەڕەشەی ترەمپ دا لە ئی مانگە ئەرا تێکدان شارستانییەت ئیران وە کاریگ "قبووڵنەکریاگ" ناوی بردوێد.
هەمیش داوای "هویرەوکردن قویل" کرد دەربارەی ئەو شێوازە کە رەفتاری وەگەرد کووچبەرەیل کریەێد لە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە سای ئیدارەی ترەمپ.