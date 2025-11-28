ترەمپ وەشیوەیگ هەمیشەیی کووچبەری وسنێد

شەفق نيوز - واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، وسانن کووچبەری وەشیوەیگ هەمیشەیی راگەیان لە گشت دەوڵەتەیل جیهان سێیەمەو، دووپاتیش کرد بڕیارەگە مینێد تا رژیم ئەمریکی خاسەو بوود.

ترەمپ لەبان سەکووەیل سۆشیال میدیا وت: ئەوەسا کووچبەری لە دەوڵەتەیل جیهان سێیەمەو وەشیوەیگ هەمیشەیی وسنم، تا ریە بیەن رژیم ئەمریکی وەتەواوی خاسەو بوود.

هەمیش هەڕەشەی پەیچ مەلیۆنا لەو داوایەیلە دا کە لە سەرموم جۆ بایدن پیشکەش کریانە، و بارکردن هەرکەسیگ ئەرزشیگ زیاتر وە ئەمریکا نیەبەخشێد.

ترەمپ وتیش: گشت جیاوازی و دەسمیەتیەیل فیدراڵی لەوانە بڕێد کە هاوڵاتی وڵاتەگەمان نیین.

بڕیارەیل ترەمپ دویای رووژیگ تیەێد لە تەقەکردن وەلایەن کابرایگ ئەفغانی وەبان دوو سەرباز لە پاسەوان نیشتمانی لە واشینتۆن.