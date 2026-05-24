ترەمپ کوشیان چەکداریگ کە پەلامار کۆشک چەرمگ دا راگەیان: "میژوویگ لە تونوتیژی دیرێد"

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان چەکداریگ راگەیان دۊای تەقەکردن وەگەرد بریکارەیل خزمەتگوزاری نهێنی لە نزیک دەروازەیل کۆشک چەرمگ.

ترەمپ، لە پۆستیگ لەبان سەکوو "تروس سۆشاڵ"، باس تەقەکەرەگە کرد وە کەسیگ کە میژوویگ لە تونوتیژی داشتگە، و دیارە کە خولیای کۆشک چەرمگ بویە.

ئی رۊداوە وەگەرد رەدبوین یەک مانگ وەبان رۊداو تەقەکردنیگ تیەێد کە لە مەوقەی شام پەیامنێرەیل کۆشک چەرمگ رۊ دا.