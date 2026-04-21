‏ترەمپ ھوشداری دەێدە تەھران: لە ئیسلام ئاباد دانوسەنین بکەن یا تویش "گیچەڵەیل" بی وینە بوین

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏ئمڕوو سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا داوا لە تەهران کرد زوی بکەێد لە وەرەونواچگن دانوسەنین وەگەرد واشنتۆن کە بڕیارە خول ئایندەی لە پاکستان وەڕیوەبچوود، هووشداریدا رەدکردنی ئیران خەێدە وەر "گیچەڵەیل" بی وینە.

‏ترەمپ لە بەیانیگ رووژنامەوانی وت: "ئیران دانوسەنین کەێد ئەگەر نەکەێد کەفێدە وەر سزایگ کە لە گوزەشتە وەخوەی نەیە".

‏ئێ بەیانەیلە وەگەرد نزیکەوبوین رەسین دوو شاند ئەمریکی و ئیرانی ئەرا ئیسلام ئاباد پایتەخت تیەێد وەگەرد نزیکبوین کۆتایهاتن وە دوو هەفتەی ئاگربەس.

‏سەرۆک ئەمریکا ئومید خوەی ئەرا "رێکەفتنیگ دادپەروەرانە" نشان دا کە ری دەێد وە ئیرانیەیل ئەرا دوارە بیناکرد وڵاتەگەیان، وتیش: "کاریگ نایاب ئەنجامدایمن، توەنیمن وەشیوەیگ کۆتایی وەی دۆسیە باریمن کە گشت لایگ رازی بوود".

‏لە چوارچمگ هەڵسەنگانن ئەنجامە مەیدانییەیل، ترەمپ ئۆپراسیۆن "چەکوش نیمەشەو" وەوە ئەوەگ وەسف کرد کە بوینەسە مدوو "رمانن تەواو و گشتگیریگ" بنکەیل ئەتۆمی ئیران، دیاریکرد پرۆسەی وەشکین و مینەکردن لەو شوینەیلە "درویژە وەخت و تاقەتپڕوکن" بوود وە مدوو ئەو بڕ ویرانکاریە کە ئۆپراسیۆنەگە دروسی کردیە.

‏

‏