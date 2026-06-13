ترەمپ وسانەی.. ئاشکراکردن پلانیگ ئەرا "دەسناین زوورەملی" لەبان یۆرانیۆم ئیرانی

شەفەق نیوز- واشنتۆن

تووڕ "سی ئێن ئێن" ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد ک سەرۆک دەسەی ئەرکان هاوبەش ک وە باڵاترین جەنەڕاڵ ئەمریکی ئەژمار کریەیێد، دان کین، سەردانیگ نهێنی و پەلە ئەرا بارەگای فەرماندەیی ناوەندی (سێنتکۆم) لە ویلایەت فلۆریدا لە کووتاییەیل مانگ ئایار/ مایۆی گوزەشتە ئەنجام داگە، ئەرا ئاگاداربۊن خوەی لە پلانەیل سوپا ئەرا کلکردن هیزەیل زەمینی وەرەو ئیران وە ئامانج "دەسناین زوورەملی" لەبان یۆرانیۆم فرە پیتێنریاگ، ک ئەوەیش پێکهاتەی سەرەکییە ئەرا بەرهەمهاوردن چەک ئەتۆمی.

تووڕەگە لە دوو سەرچەوەی ئاگادارەو وت کە گردەوبوینەیل وە رادەیگ فرە گرنگ و ناسک بۊنە ک بۊەسە هووکار ئەوەگ کین وە پەلە لە گردەوبوین وەرپرسە باڵایەیل هاوپەیمانی باکوور ئەتڵەسی (ناتۆ) لە پایتەخت بەلجیکا، برۆکسێل لەڕی زەریای ئەتڵەسییەو ئەرا تامپا لە ویلایەت فلۆریدا لە 19 ئایار / مایۆ گلەو بخوەێد.

دوو سەرچەوەگە وتن ک "سروشت پەلە و ئاستباڵای ئی گردەوبوینەبل دەرخەێد ک ئیدارەی ئەمریکی تا چ رادەیگ نزیک بۊە لە رووشنکردن چرای سەوز ئەرا ئەو ئۆپەراسیۆنە زەمینییە وە رخباریەیل فرە".

قسەکەر وەناو دەسەی ئەرکان هاوبەش رازی نەوی لێدوان لەبان ئامادەکارییەیل ئەرا ئۆپەراسیۆنیگ چەوەڕیکریاگ بەێد.

یەکیگ لە سەرچەوەیل دیاری کرد ک کین دۊای ئەوە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ لە وژاردەیل وەردەس ئەرا ئی جۊرە ئۆپەراسیۆنیگ ئاگادار کرد، باوجی ترەمپ بڕیار دا پەلە نەکەێد (پلانەیل وسان) دۊای هوشداریدانی ک ئی گامە وە ئەگەر فرەیگ بوودە مدوو وەڵامیگ تون ئیرانی، ک شایەت ماوەی جەنگەگە دریژەو بکەێد و ئابووری جەهانی بخەێدە ناو ئاڵووزیەیل زیاترەو، هەرلیوا، ترەمپ نیگەرانی خوەی نیشان دا لەوەردەم ئەگەر کەفتن شمارەیگ فرە لە قوربانی لە ناو رزەیل سوپای ئەمریکی، وەپای سەرچەوە ئاگادارەیل.

ئی پلانە پیشکەفتگەیلە ئەرا ئۆپەراسیۆنەگە لە سای لێدوانەیل دووپاتکریاگ ترەمپ تیەێد ک باس لەوە کەن ک ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران نزیکەو بوون لە رەسین وە رێککەفتنیگ ئەرا وازکردن گەروو هورمز و کووتاییهاوردن وە دانوسەنین لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی.

ترەمپ، رووژ پەنجشەممە راگەیان، ک ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران وە زوییی رێککەفتنیگ ئمزا کەن، شایەت لە ماوەی پشوو کووتایی هەفتە بووود.

یۆرانیۆم پیتێنریاگ ئیرانی لە ناو ئاڵووزترین پرسەیلە لە گفتوگۆیل ئەمریکی ئیرانی ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ ئەرا کووتاییهاوردن وە جەنگەگە ئەژمار کریەێد.