‏ترەمپ: وازهاوردن ئیران لە چەک ئەتۆمی "مەرجیگە" قسە لەبانی نیەکریەێد

‏شەفەق نیوز - واشنتن

‏دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد مەرج وازهاوردن ئیران لە خاوەندارێتی چەک ئەتۆمی داواکارییگ "نەگۆڕە و شوین گفتوگو نەیرێد".

‏رووژنامەی "نیویۆرک پۆست" لە زوان ترەمپەو بڵاو کرد "ئامادەم وەگەرد باڵاترین سەرکردەیل ئیران کۆبوم ئەگەر پیشکەفتیگ راسکانی بادە پیش".

‏وتیش: "جی دی ڤانس، جیگر سەرۆک، وەگەرد ویتکۆف، کلکریای تایبەت و کوشنەر و شاند دانوستانکار ئەمریکا لە ڕیگەن و لە ماوەی چەند ساعەت کەمیگ رەسنە ئیسلام ئاباد".

‏ترەمپ دیاریکرد " بڕیارە گفتوگۆ وەگەرد ئیران بکەیمن، ئێ قۆناغە لێوا دانیمن کە هیچ کەسیگ 'بازی' نەکەێد". سەرۆک ئەمریکا لە درویژەی قسەیل خوەی وت: "ئیمە بیرۆکەی فرە خاسیگ دیریمن دەربارەی ئەوەگ کی سەرکردایەتی ئیران کەێد، و لەو باوەڕەین وەگەرد کەسەیل گونجیاگ مامەڵە کەیمن".

‏لە وەخت گوزەشتەی ئیمڕوو دووشەممە، میدیا جیهانییەیل بڵاو کردن پەیوەندییەیل و تەقەلا دیپلۆماسییەیل خەسەو کریانە ئەرا زینگکردن ری دانوستانەیل ناوەن ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا کە بڕیارە سوو ئەنجامی بدەن، هەمیش ئاشکرا کرد ناوەندکار پاکستانی هووشداری دایە دۆناڵد ترەمپ لە رخداری بەردەوامبوین گەمارۆیەیل ناو گەروو هورمز.

‏

‏

‏

‏