ترەمپ هەڵوەشانن پەلاماریگ "بيوينە" لەبان ئیران راگەیەنێد وە مەرج رەسین زویوەزوی ئەرا رێککەفتنیگ کووتایی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو یەکشەممە، بڕیار دا وە وسانن ئۆپراسیۆنیگ سەربازی فراوان و "بیوینە" دژ وە ئیران لە وەرانوەر دەسپێشخەری تاران ئەرا واژووکردن رێککەفتنیگ زویوەزوی وەگەرد واشنتۆن ئەرا وازکردن رێڕەوە ئاوییەیل، و کووتاییهاوردن وە دۆسیەی ئەتۆمی.

ترەمپ لە پۆستیگ لەبان ماڵپەڕ "ئێکس" وت، کە "ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا لە باڵاترین ئاستەیل ئامادەباشی و ئامادەییە، و ئامادەس ئەرا جۊلەکردن دژ وە کۆمار ئیسلامی ئیرانی وە هیزیگ سەربازی و ریگری سەربازی و هیزیگ ئاگرین کە جەهان وینەی نەیە لە جەنگ جەهانی دۊەمەو".

زیای کرد کە ئیران داوا لە واشنتۆن، و وڵاتەیل ترەک لە خوەرهەڵات ناوەڕاس کردگە، ئەرا دۊاخستن هەر پەلاماریگ، دۊای ئەوەگ رێککەفتن کریا لەبان کڕە گشتییەیل رێککەفتنیگ، و دیاری کرد کە رێککە5تنەگە "وازکردن دەسوەجێ و تەواو و گشتگیر ئەرا گەروو هورمز، و کووتاییهاوردن وە هەڕەشەی ئەتۆمی ئیرانی لەخوەی گرێد".

ترەمپ وەردەوام بۊ و وت: "لەبان بنەمای ئی داواکارییە، رازی بۊم، لەوەر بەرژەوەنی جەهان لە بانان، هەرلیوا ئەرا مەنین ئیران وە سەرکەفتگ و گەشەسەن، لەبان هەڵوەشانن پەلامارەگە، وە مەرج ئەوەگ بتۊەنریەێد وە خێرایی بڕەسیەێدە رێککەفتنیگ"، وتیش کە ئیسرائیل تیەێد وەگەردی لەی پابەندبۊنە.