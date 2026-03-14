ترەمپ: هیچ فڕۆکەیگ لەناو سەربازگەیل ئەمریکا لە سعودیە ویران نەکریاس
شەفەق نيوز- واشینتۆن
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە وەرجە چەن رووژیگ سەربازگەیگ لە سعودیە کەفتە وەر پەلامار، وەلێ فرۆکەیل ناوی ویران نەکریانە، جویر ئەوە کە بەشیگ لە راپۆرتەیل راگەیانن بڵاوی کردنە.
ترەمپ لە قسەیلی وت: ئەو سەربازگە کە کەفتە وەر پەلامار پەنج فڕۆکەی سزەمەنی لەناوی بویە، دیاری کرد کە چوار لەلییان زەرەد وەپییان نەڕەسیە و ئیرنگە کار کەن.
وتیش: تەنیا فرۆکەی پەنجەم زەرەد سووکیگ وەپی رەسیە، و مەزەنە کرد لە وەختیگ نزیک کەفێدە کار.
ترەمپ رەخنە لەو ناونیشانەیل خەڵەتنە کرد کە بەشیگ لە میدیایەیل لەبان پەلاماردان فڕۆکەیل بڵاوی کردن، دووپاتیش کرد کە ئەو راپۆرتەیلە کە باس ویرانکردن پەنج فرۆکەی سزەمەنی کەن راس نیین و راسیەگە نشان نیەن.
جی باسە کە رووژنامەی وۆڵ ستریت، دویەکە جمعە دووپات کرد کە پەنج فڕۆکەی سزەمەنی ئەمریکی کەفتنە وەر پەلامار و زەرەد وەپییان رەسیە مەوقەیگ کە لەماو سەربازگەی شازادە سوڵتان ئاسمانی بوینە لە سعودیە.