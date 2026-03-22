ترەمپ: هەڕەشەی ویرانکردن تەواوەتی ئیران دەێد ئەگەر "تەنگەی هورمز" واز نەکەێد
2026-03-22T22:33:34+00:00
شەفەق نیوز - واشنتۆن
سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، شەو یەکشەممە، راگەیان ک ئیران "لەناو بریەێد" ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەێد.
ترەمپ ئەرا کەناڵیگ عیبری وت: وڵاتەیل ناتۆ چشتیگ نیەکەن و ئیەیش شەرمەزاری گەورەیگە.
وتیش: "ئیران وە تەواوی لەناو بەیمن ئەگەر تەنگەی هورمز واز نەکەێد، ئەو وڵاتە چل و هەفت ساڵە ئەو سزا وەرگرێد ک شایستەی خوەیە".
لە باوەت ئەگەر تەسلیمبۊن ئیران دووپات کرد: "وەی نزیکە زانین و یەیش چشتیگ فرە رەنگین بوود".