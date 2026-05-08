ترەمپ هەڕەشە لە ئیران کەێد وە گورزەیلیگ زیاتر ئەگەر رێککەفتنەگە "وە پەلە" واژوو نەکریا

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو جومعە، هەڕەشە لە ئیران کرد وە جیوەجیکردن گورزەیلیگ تونتر ئەگەر "وە پەلە" واژوو نەکەێد لەبان رێککەفتنیگ کە گفتوگۆ لەبانی کریەێد، لە وەختیگ دۊاتر تەقەلا دا ئەرا کەمەوکردن لە رخباری پالامارە دۊایینەیل لە نزیک گەروو هورمز، کو وت: وەسانن تەقەکردن هێمان وەردەوامە.

ترەمپ لەبان پلاتفۆرمەگەی "تروس سۆشیاڵ" نویسان، کە پرۆسە سەربازییە ئەمریکییەگە دژ وە ئیران توەنێد کۆتایی وەپی باەێد ئەگەر تاران رازی بوود لەبان ئەوەگ کە وت: "رێککەفتن لەبانی کریاس"، وتیش: شایەت ئەوە گریمانەی گەورەیگ بوود.

سەرۆک ئەمریکی وتیش: لە ئەگەر رازینەوین ئیران، ئەوە گورزەگە دەس وەپی کەێد، و وە ئاست و هەسییگ فرە بەرزتر لەوەگ وەرجە ئیسە بویە.

لە لێدوانەیلیگ ئەرا تووڕ (ABC)، ترەمپ وت: وەسانن تەقەکردن وەگەرد ئیران وەردەوام و کاراس، دیاری کرد کە گورزە دۊایینەیل سووک بوینە.

لێدوانەیل ترەمپ دۊای راگەیانن سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی هات کە هیزەیلی وەرپەرچ پەلامارەیلیگ ئیرانی "ناڕەوا" دانە لە وەخت رەدبوین ویرانکەرە ئەمریکییەیل "یو ئێس ئێس تروکستۆن" و "یو ئێس ئێس رافائێل پێرالتا" و "یو ئێس ئێس ماسۆن" لە گەروو هورمزەو وەرەو کەنداو عوممان.