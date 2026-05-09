ترەمپ هەڕەشە لە ئیران کەێد وە "ئازادی پڵەس" ئەگەر گفتوگۆ شكست بارێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، هەڕەشە لە ئیران کرد، وە جیوەجیکردن ریکارەیلیگ لەناو "رێڕەویگ جیاواز"، وەگورەی وەسف خوەی، لە ئەگەر شکستخواردن رەسین ئەرا رێککەفتنیگ کە کۆتایی وە جەنگ لە خوەرهەڵات ناوەڕاس بارێد.
ترەم ئەرا رووژنامەنووسەیل، لە کۆشک چەرمگ وت: رێڕەویگ جیاواز گریمنە وەر ئەگەر واژوو لەبان گشت رێککەفتنەیل نەکریا و تەواو نەوین... هاتێ گلەو بخوەیمن ئەرا ئۆپراسیۆن ئازادی ئەگەر کارەیلە جیوەجی نەوین.
وتیش: "وەلی بوودە پرۆژەی (ئازادی پڵەس)، واتە پرۆژەی ئازادی وەگەرد کارەیلیگ ترەک"، وەبی ئەوەگ ئاشکرای بکەێد یا دیاری سروشت ئەو کارەیلە بکەێد.
یەیش هاوەخت تیەێد وەگەرد دووپاتکردن سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی لەبان ئەوە کە ئەو هیزەیلە کە لە ناوچەگە بڵاو بوینە هێمان لەبان ئامادەباشیین ئەرا جیوەجیکردن ئەو ئەرکەیلە کە لەلایەن سەرکردایەتی وەپییان دریاس.