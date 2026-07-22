ترەمپ هەڕەشە لە ئیران دەێد: هەر پەلاماریگ لە هورمز پەلاماردان دامەزراوەیل گرنگ وەرانەوری بوود

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، رووژ چوارشەممە، هەڕەشەی داین گورز لە دامەزراوەیل گرنگ لە ئیران کرد، لە ئەگەر هەر پەلاماریگ نوو لەبان کەشتییگ لە تەنگەی هورمز.

ترەمپ لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: وەڵام پەلامار ئیران لەبان هەر کەشتییگ لە تەنگەی هورمز دەیمنەو، وە بوموارانکردن پیەڵیگ یا وێستگەیگ کارەبا، تا بڕەسێدە نزیک تاران یا لەناوی.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم" راگەیان لە تەواوکردن یانزەهەمین شەو لەبان یەک لە گورزەیل دژ وە ئیران هاووەخت وەگەرد وەردەوامبۊن بەرزەوبۊین ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ خەوەرداد لە ئامانجگردن ناوەندەیل ئۆپراسیۆنەیل سەربازی ئیرانی، و توانایەیل دەریایی، و گەراجەیل فڕۆکەیل، و دامەزراوەیل ئەممارکردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، و ژێرخان خزمەتگوزارییە لۆجستییە سەربازییەیل، و ئەوەیش وە ئامانج زیاتر رمانن توانای ئیران لەبان هەڕەشەکردن لە کەشتیوانی بازرگانی لە تەنگەی هورمز.