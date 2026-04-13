ترەمپ: هەر کەشتییگ نزیکەو بوود لە "گەمارۆگەمان ئەرا هورمز" وەکوتپڕ لەناو دریەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، هەڕەشەی لەناوبردن کوتپڕ هەر کەشتییگ کرد کە نزیکەو بوود لە "گەمارۆی ئەمریکی ئەرا گەروو هورمز"، و یەیش دویای چەن خولەکیگ لە رەسین وە ئاست جیوەجیکردن گەمارۆگە لەبان گەرووەگە.

ترەمپ لە پۆستیگ لەبان ماڵپەڕەگەی لە "تروس سۆشیاڵ" نویسان: هیز دەریایی ئیرانی کەفتیەسە بن دەریا، و وە شیوەیگ تەواو ویران کریاس - 158 کەشتیر ئەوەگ نەکردیمنەسەی ئامانج ئەو شمارەی کەمەسە لە کەشتییەیلیان، کە ناوی نەن کەشتییەیل پەلامار زویوەزوی، چوینکە جویر هەڕەشەیگ گەورە وەپییان نووڕیمن.

سەرۆک ئەمریکا هوشداری دا کە ئەگەر هەر یەکیگ لەی کەشتییەیلە نزیکەو بوود لە گەمارۆگەمان، دەسوەجی لەناو بریەێد، وە وەکارهاوردن خود شیوەی قڕکردن کە دژ بازرگانەیل هووشبەر لەبان بەلەمەیل لە دەریا وەکاری تیاریمن.

هەمیش باس وسانن 98.2٪ لەو هووشبەرەیلە کرد کە لەڕی زەریا یا دەریاوە چنە ناو ئەمریکا.

و وەرجە کەمیگ گەمارۆی ئەمریکی ئەرا گەروو هورمز و بەندەرەیل ئیرانی دەسوەپی کرد، و بەریتانیا راگەیان کە ئاگادارکردنەیلیگ وەرگردگە وە نزیکنەوین لە کەناراوەیل ئیرانی. رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، لە زوان وەرپرسەیل و کەسەیل ئاگادارەو، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی و سڵاکارەیلی نووڕن وە هەڵوژاردن دەسکردن وە جیوەجیکردن گورزەیل سەربازی دیاریکریاگ لەبان ئیران، لە تەقەلایگ ئەرا شکانن بەسیان لە دانوسەنین ئاشتی وەردەوام.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە دەس کەێدە جیوەجیکردن قەیەغەیگ لەبان جویلەی دەریاوانی لە بەندەرەیل ئیران و وەرەو پییان، لە 13ی نیسان لە سەعات دەی شەوەکی وە وەخت کەناراوەیل خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل، و یەیش وەپای راگەیاننیگ لەلایەن سەرۆک ئەمریکییەو.