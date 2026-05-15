ترەمپ هوشداری دەێدە ئیران: دی زیاتر ئارام نيەگرم و بایەسە رێککەفتنیگ وەگەردمان واژوو بکەین

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل، هوشداری تونیگ دادە ئیران ئیران، و وت: پەسا سەبرم چوودەو سەر، و داوا لە رژیم تاران کرد

رێککەفتنیگ ئاشتیانەی گشتگیر وەگەرد ئەمریکا لە ناوچەگە واژوو بکەێد.

ترەمپ لە دیدارەیگ رووژنامەوانی کە لە بەرنامەی هانیتی لەبان "فۆکس نیوز" پەخش کریا وت: "دی زیاتر ئارام نیەگرم... بایەسە بڕەسنە رێککەفتنیگ"، و یەیش هاوەخت تیەێد وەگەرد وەردەوامبوین واشنتۆن لە گەمارۆ دەریاییەگە کە چەسپانیەسە بان ئیران لە گەروو هورمز.

لە وەخت پرسیارکردن لەلی لە دیدارەگە لە باوەت دەسناین وەبان یۆرانیۆم پیتێنریاگ لە ئیران، سەرۆک ئەمریکی وت: ئی باوەتە تەنیا ئەرا پەیوەندییە گشتییەیل گرنگە، و دووپات کرد کە خاسترە وڵاتەگەی دەس بنەێد وەبان ئەو یۆرانیۆمە، کە باوەتەگە پەیوەندیدارە وە پەیوەندییە گشتییەیل زیاتر لە هەر چشتیگ ترەک.

سەرۆک ئەمریکی دووپات لەبان ئارەزوو هاوتا چینییەگەی ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران کرد، و وت: "شی جین پینگ" پیشنیار دەسمیەتیداین لەی باوەتە کردگە.

هەرلیوا، ترەمپ باس لەناوبردن سێ ئاستە یەکەمەگە لە سەرکردایەتی لە ئیران و سەرکردایەتی ئیرنگە "زەنگ بردیە"، وە کە سەرکردایەتییە ئیرانییە نووەیل کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لەی وەختە وەگەردیان رەفتار کەێد "عەقڵانی ترەکن لە وەرینەیلیان".

وتیش: ئۆپەراسیۆنە سەربازییە ئەمریکییەیل و ئامانجگردنیان ئەرا پێگە ناوەکییەیل ئیران ریگری کردگە لە گەشەپیدان چەکیگ ئەتۆمی، و دووپات کرد کە دانوسەنینەیل واشنتۆن وەگەرد تاران لە باوەت دەسهەڵگردن لە تووز ناوەکی وە قسە و قسەکاری هەژمار کریەێد لە ئەنجام یەکگرنەگردن بڕیارەیل لەناو سەرکردایەتی ئیرانی.

ترەمپ ئاشکرا کرد کە سەرکردەیل ئیران چگنە ژیر ئەوە کە تەنیا ئەمریکا و چین تەکنۆلۆژیای دراوردن تووز ناوەکی لە ژیر کۊیە رمیاگەیل دیرن، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە پێگە ناوەکییەیل ئیران لەژیر چەودیاریکردن 9 کامێران وەدرویژایی سەعاتەگە، و هەر تەقەلایگ ئەرا جویلە لەناو پێگە ناوەکییەیل کەفێدە وەر وەڵامیگ سەربازی.