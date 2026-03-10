ترەمپ: هاتێ وەرد ئیرانەو قسیە بکەم

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، لە دیداریگ وەگەرد کەناڵ فۆکس نیوز وت: شایەت وەگەرد ئیرانەو قسیە بکەێد، لە نشانەیگ ئەرا ئەگەر ریکارەیل پەیوەندی ناوەین دوو لایەن.

یەیش لە وەختیگ تیەێد جەنگ ناوەین ئیران لەلاییگ و ئەمریکا و ئیسرائیل لەلاییگ ترەک رەسێدە دویەم هەفتەی، دویای ئەوە کە بویە جەنگیگ هەرێمی وازیگ رەسیە عراق و لوبنان و سوریا و خەلیج، لەناو رخدارەیل زیاییگ لەبان ئاسایش وزە و دەریاوانی و ئارامی لە ناوچەگە.