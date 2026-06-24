ترەمپ چگن وەشکنەرەیل ئەرا ناو ئیران لەی نزیکەیلە راگەیەنێد و تاران رەتکردنی دووپات کەێد

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

لێدوانەیل ئەمریکی و ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، لەباوەت دۆسیەی وەشکین لەبان دامەزراوە ئەتۆمییە ئیرانییەیل جیاواز بۊن، دۊای رێککەفتنە وەختانە راگەیەنریاگە لەناوەین واشنتۆن و تاران.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی لە دیداریگ وەگەرد تووڕ "فۆکس نیوز" وت، کە وەشکنەرەیل ئەمریکی پەیوەندی وە تیمەیل ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا وزەی ئەتۆمی کەن ئەرا وەشکین شوینە ئەتۆمییە ئیرانییەیل، و دیاری کرد کە تاران رازی بۊە لەبان چگن وەشکنەرەیل ئەتۆمی ئەرا ناو زەوییەیلی.

ترەمپ دووپات کرد، کە هیچ پەلەیگ نییە لەباوەت رەسینيان ئەرا ئیران.

لە وەرانەور ئەوە، کازم غەریب ئابادی، جیگر وەزیر دەیشت ئیرانی دووپات کرد کە وڵاتەگەی باس لە پرس رەسین ئەرا ئەو شوینە ئەتۆمییەیلە نیەکەێد کە تۊش پەلامارەیل هاتنە یا ئەو مادە ئەتۆمییەیلە کە لەناویانن مەگەر لەناو رێککەفتنیگ کووتایی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل و دۊای گرتنە وەر گامەیل کرداری ئەرا لاوردن سزایەیل ئەمریکی.

هەرلیوا، وەزارەت دەیشت ئیرانی دووپات کرد لەبان ئەوە کە هیچ پلانیگ نییە ئەرا رەسین وەشکنەرەیل ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا وزەی ئەتۆمی ئەرا ئەو دامەزراوە و مادە ئەتۆمییەیلە کە تۊش پەلامار هاتنە.

لە لای خوەیەو، رافائیل گرۆسی، وەڕیەوبەر گشتی ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا وزەی ئەتۆمی، راگەیان کە ئەو ئاژانسە کە سەروە نەتەوە یەکگرتگەیلە پرۆسەیل وەشکین لە ئیران لەی نزیکەیلە ئەنجام دەێد، دۊای رەسین ئەرا رێککەفتنە وەختانەگە لەناوەین واشنتۆن و تاران.

و ئی لێدوانەیلە تیەنە ناوڕاس وەردەوامبۊن سڵاکاری ناوەین هەردوگ لایەنەگە لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی و میکانیزمەیل چەودیاریکردن ناودەوڵەتی لەبان دامەزراوە ئەتۆمییەیل، لە وەختیگ کە هێمان هۊردەکارییەیل رێکخستنە کووتاییەیل جی دانوسەنینن لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.