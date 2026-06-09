ترەمپ: چەن گامیگمان مەنیە ئەرا رێککەفتن "فرە خاسیگ" وەگەرد ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو سێشەممە، دیاری کرد کە شایەت بڕەسێدە هویریگ لەباوەت واژووکردن رێککەفتنیگ ئاشتی گشتگیر وەگەرد ئیران لە ماوەی رووژەیل کەم بانان، لە ناو نیشانەیل ئەرێنی لەبان وەدیهاوردن وەرەونواچگنیگ لەی بوارە وەگەرد نۊەوبۊن ئاڵووزییەیل لەناوەین تەلئەبیب و تاران لە ناوچەگە.

ترەمپ لە لێدوانەیل رووژنامەوانی دووپات کرد کە ئیران دەسی وە چەک ئەتۆمی نیەڕەسێد، وتیش: ئیمە لە گامەیل دۊایینیمن ئەرا رێککەفتنیگ فرە خاس وەگەرد ئیران.

وتیش: گفتوگۆیگ "فرە خاس" وەگەرد سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ کردگە، وە دووپاتکردن ئەوەگ ئیران پەلامار ئیسرائیل دا و ئەویش وەڵام دا و کارەگە کۆتایی هات.

سەرۆک ئەمریکی وتیش: ئابووری ئیرانی ناڵێد، و ئەوان هەوەجەی رەسین وە رێککەفتنیگ دیرن، لە مەوقەیگ رێککەفتن ئەتۆمی وەرین لەناوەین واشنتۆن و تاران شکستیگ گەورا بوی، و گەمارۆ ئابوورییەگە لەبان ئیران خاسترە لە ری سەربازی.