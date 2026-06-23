ترەمپ: نرخەیل نەفت هانە داوەزیان تیژیگ و جەهان ئارامترەو بۊە

لشەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە نرخەیل نەفت وەرەو داوەزیان تیژیگ چن، و جەهانیش ئارامترەو بۊە دۊای واژووکردن یاداشت لەیەکفامستن هاوبەش لەناوەین واشنتۆن و تاران، جویر ئامادەکارییگ ئەرا راگەیانن ئاشتییگ گشتگیر لە ناوچەگە.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت، کە ئیران وە تەواوی رازی بۊە لەبان وەشکین ئەتۆمی و ئەرا ماوەیگ دریژ کە وەسفی کرد وە "بی پایان"، و لە خود وەخت ئاشکرا کرد کە رازی بۊە لەبان لاوردن قەیەغەی دەریایی وە تەواویگ لەبان بەندەرەیل ئیرانی.

دیاری کرد کە پۊلەیل ئیرانی وەکار تیەین ئەرا سەنین بەرهەمەیل ئەمریکی، و دووپاتیش کرد کە تاران دەسوەردار بۊە ئەرا هیشتن تەنگەی هورمز وە وازکریاگ لە وەرانەور جویلەی دەریاوانی دەریایی، و دووپات کرد کە ئیران "وە تونی" هەوەجەی دەسمیەتیەیل مرۆیی دیرێد.

سەرۆک ئەمریکی خەوەردا کە ئەو پۊلە ئیرانییەیلە کە ئازاد کریانە لە هەژمار دڵنیایی لە ژیر کۆنترۆڵ ئەمریکی دانریەین، و دیاری کرد کە باسکردنە وەردەوامەیل وەگەرد لایەن ئیرانی وە خاسی وەرەونوا چن.