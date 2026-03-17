ترەمپ پەنابردن ئیسرائیل وە چەک ئەتۆمی وەرانەور ئیران وەدویر زانێد

شەفەق نيوز - واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، وەکارهاوردن چەک ئەتۆمی لە هەر پەلاماریگ سەربازی لەبان ئیران وەدویر زانست، دووپاتیش کرد کە تەل ئەبیب پەنا وەی کارە نیەوەێد هەرچەن خوەرھەڵات ناوڕاس کەفتیەسە جەنگ و رویوەڕویبوین.

لە وەڵامدان پرسیارەیل لەبان مەزەنەیل دەیڤد ساکس سڵاکاری لە بوداکاست کە لەناوی باس ئەگەر هویرکردن ئیسرائیل وە پەلاماریگ ئەتۆمی کرد، ترەمپ وت: ئیسرائیل ئەو کارە نیەکەێد، ئیسرائیل قەت ئەو کارە نیەکەێد.

ئی قسەیلە ئەرا کپەوکردن رخداریەیل ناودڵەتی تیەێد لە سڕبردن جەنگ ناوەین تەهران و تەل ئەبیب وەرەو ئاستیگ بیوینە لە ویرانکاری گشتگیر.

دویەکە دووشەمە، ترەمپ لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل لە نویسنگەی خوەیەو لە ماڵ چەرمگ وت: وە ماوەی تەنیا دوو هەفتە زەرەدەیل گەورەیگ وە ئیران رەسانیە، و ئەو کارە ئەرا جیهان بویە.

وتیش: دەسوەردان سەربازی وەبان ئیران ئەرا نواگیریکردنی لەوە هات کە بوودە خاوەن چەک ئەتۆمی، وتیش: وەنە جویلەنەکردن ئەرا جەنگ ئەتۆمی چیاد و هاتێ بویاتادە جەنگ جیهانی سێیەم.