ترەمپ: مووڵەت هەفتەیگ دایمنە ئیران ئەرا وەڕیەوبردن رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە خامنەیی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل مووڵەت هەفتەیگ داگەسە ئیران ئەرا وسانن کارەیل سەربازی لەوەر وەڕیەوبردن رسوومەیل ماڵئاواییکردن عەلی خامنەیی ریبەر وەرین، و دووپات کرد کە بڕیارەگە "لە میهرەبانییەو" هاتگە.

ترەمپ باس ئەوە کرد، کە لایەن ئیرانی "فرە چەوڕیە و وە گشت رییەیل تەقەلا دەێد ئەرا رەسین وە یەکلاییکردنیگ سیاسی" وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، وتیش کە واشنتۆن رۊوەڕۊبۊنەوەگە وەگەرد ڤەنزوێلا لە یەک رووژ یەکلاوە کرد، و گورزەیل فرە سەختیگ وەشانە ئیران.

لە کاروبار ناوخۆیی، ترەمپ دووپات کرد کە "سەردەم تەڵایی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل وەراسگانی دەس وەپی کردگە، و هێمان لە خاڵ دەسپیکردنیمن"، وە باوەڕ ئەوەگ کە وڵاتەگەی "خێر و بەشدارییە ئەرێنییەیل پیشکەش وە مرۆڤایەتی کردگە زیاتر لە هەر دەوڵەتیگ ترەک لە جەهان".

سەرۆک ئەمریکی توومەتبار پارت دیموکرات کرد وە تەقەلاداین ئەرا ئەنجامداین خاسەوکردنەیایگ کە بوونە مدوو "کووتاییهاوردن وە دەرفەتەیل کۆمارییەیل ئەرا سەرکەفتن لە هەر هەڵوژاردنیگ هاتگ"، و هوشداری دا لەوە کە "ناسنامەی ئەمریکی کەفێدە وەر پەلاماریگ نوو وەگەرد گلەوخواردن رخداری شیوعی ئەرا وڵاتەگە دۊای دەیان ساڵ لە یەکلاییکردن جەنگ سەرد".

زیای کرد کە "کەسەیل نوویگ کە تیەنە ویلایەتە یەکگرتگەیل باوەڕیان وە هۊرەیل شیوعی هەس کە وەگەرد شیواز ژیان ئەمریکی و سەرکەفتن ئابووری یەک نیەگرن"، و دووپات کرد کە "ناکۆکییەگە سیاسی نییە لەباوەت باج و رێنماییەیل، بەڵکم یە رۊوەڕۊبۊنیگە وەگەرد شیوعییەت کە رخداری کوشەندە لەبان ئازادی نیشان دەێد".