ترەمپ: من بڕیارەیل دەم نەک نەتانیاهۆ

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وت: سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ هيچ وژاردەیگ نێرێد بیجگە قەبووڵکردن هەر رێککەفتنیگ کە واشنتۆن وەگەرد تاران وەپی رەسێد، و دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیلە کە رێڕەو دانوسان وەگەرد ئیران وەڕیەو بەێد، نەک ئیسرائیل.

رووژنامەی "فایننشاڵ تایمز" بڵاو کرد کە ترەمپ لە دیداریگ تەلەفۆنی وتگە، کە نەتانیاهۆ هیچ وژاردەیگ نەیرێد، من بڕیار دەم. من گشت بڕیارەیلە دەم، ئەو بڕیارەیل نییەێد، وەجۊر نشانەیگ ئەرا هەڵوێستی لەباوەت رێککەفتن چەوەڕیکریاگ وەگەرد ئیران.

ئی لێدوانەیل ترەمپە دۊای وەشانن موشەکەیل بالیستی لەلایەن ئیرانەو وەرەو ئیسرائیل تیەێد وەجۊر وەڵامیگ ئەرا گورزیگ ئیسرائیلی کە دەیشتایی باشووری بەیروت کردە ئامانج، لە گرژەوبۊنیگ کە رخبارترینە لە وەخت ئاگربەسە لاوازەگە کە لە نیسان گوزەشتە چگە بوار جیوەجیکردنەو.

وەپای رووژنامەگە، ترەمپ دووپات کرد کە پەلامارە ئیرانییەگە کاریگەری لەبان ئەو گفتوگۆیەیلە نیەکەێد کە لەناوەین واشنتۆن و تاران وەردەوامن، باوجی لە خود وەخت دیاری کرد کە ئەگەر پەنابردن ئەرا وژاردەیگ سەربازی یا وەردەوامبۊن لە گەمارۆ ئابوورییەگە ئەگەر نەڕەسیەنە رێککەفتنیگ.

هەرلیوا ترەمپ، وەپای "فایننشاڵ تایمز"، دووپات رۊداین پەیوەندییگ تەلەفۆنی تون وەگەرد نەتانیاهۆ کرد، کە وەرجەتر وردەکارییەیلی ئەرا میدیایەیل راگەیانن دزەی کردۊد، و لەناوی رەخنەیل تونیگ لە سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی کرد لەبان بنەمای گورزەیل لە لوبنان و ئەو پڕکیانە کە لە رێڕەو دانوسان ئەمریکی وەگەرد ئیران دروسی کەێد.

ئیسرائیل ئاست ئامادەباشی بەرزەو کردۊد دۊای پەلامارە ئیرانییەگە، لە وەختبگ نەتانیاهۆ راوێژکارییەیل ئەمنی لەناکاو وەگەرد وەزیر وەرگری ئیسرائیل کاتس و وەرپرسەیل ئەمنی بەس ئەرا باس لە وەڵامە چەوەڕیکریایەگە، لە وەختیگ ترەمپ وت کە تواێد ریگری لە تەلئەبیب بکەێد لە سڕبردن وەرەو جەنگیگ فراوانتر وەگەرد تاران.

ئیران، لە وەرانوەر ئەوڵ، فشار دەێد ئەرا خستنەناو بەرەی لوبنانی لەناو هەر لەیەکفامستنیگ وەگەرد واشنتۆن، وە لەوەرچەوگردن ئەوەگ وەردەوامبۊن گورزەیل ئیسرائیلی لە لوبنان هەر ئاگربەسیگ فراوانتر هەڵوەشنێد، لە مەوقەیگ ئیسرائیل دەسگرێدە ئازادی چۊلە سەربازییەگە دژ وە حزبوڵڵا.