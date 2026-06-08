ترەمپ لە وتەیگ ئەرا ئیسرائیل و ئیران: بایەسە هەر ئیرنگە جەنگ بوسیەێدەو

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو دوشەممە، داوا لە ئیسرائیل و ئیران کرد جەنگ بوسنن.

ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "تروث سۆشەڵ" وت: بایەسە ئیسرائیل و ئیران هەر ئیرنگە جەنگ بوسننەو.

سەعاتەیل دۊایین لە ئمڕوو دوشەممە، گرژەوبۊنیگ سەربازی وەردەوام وەخوەیان دین لەناوەین ئیران و ئیسرائیل، کە گورزەیل و تەقینەوەیل لە چەن شاریگ ئیرانی گردە خوەی، لەناو هوشدارییەیل هاوبەش لەباوەت فراوانکردن بازنەی جەنگ.

هەرلیوا، سوپای ئیسرائیلی، شەوەکی ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە چەودیاریکردن وەشیان بڕ نوویگ لە موشەکەیل لە ئیرانەو وەرەو ئیسرائیل، وە دووپاتکردن کاراکردن فیکەیل هوشداری لە ناوچەیل فراوانیگ لە ناوڕاس وڵاتەگە و قودس.

لە وەختیگ، ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی خەوەردا کە چەک ئاسمانی دوو خول لە پەلامارەیل لەناو ئیران جیوەجی کردگە، کە ئامانجگردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی لە تاران و ناوڕاس و خوەرئاوای وڵاتەگە، بیجگە لە ئامانجگردن دامەزراوەیگ ئەرا پترۆکیمیاییەیل لە ئەهواز لە باشوور خوەرئاوا ئیران.

کەناڵ 12ی ئیسرائیلی خەوەردا لە هەڵوەشانن گشت چالاکی و گردەوبۊنە گشتییەیل و بەسانن دامەزراوە پەروەردەییەیل لە گشت ئیسرائیل، لە سای وەردەوامبۊن گرژەوبۊن سەربازی هاوبەش لەناوەین هەردوگ لا.