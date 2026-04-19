ترەمپ لە واز لە هزر پەلامارداین دوورگەی خارک ئیرانی تیارێد

راپۆرتەیل ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، لە سەرچەوەیلیگەو، خەوەردان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی دەس لە هزر پەلامارداین دوورگەی "خارک" ئیرانی هەڵگرد، لە رخ کەفتن وە وەر زەرەدەیلیگ قورس.

راپۆرتەیل وەپەی رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" باس کردن، کە "ترەمپ دژایەتی کلکردن هیزەیل ئەمریکی کرد ئەرا داگیرکردن دوورگەی خارک، هەرچەن دووپاتکردنەیلیگ لەبان سەرکەفتن ئەرکەگە وەرگرد و ئەوە کە دەسناین وەبان دوورگەگە کۆنترۆڵکردن کەڕوو هورمز مسۆگەر کەێد، وەلێ نیگەران بوی لەوە کە زەرەدەیل ئەمریکی وە شیوەیگ قەبووڵنەکریاگ بەرز بوود.

هەمیش وت: ترەمپ رخی لەوە چوود هیزەیل ئەمریکی لەبان دوورگەگە بوونە نێچیریگ ئاسان ئەرا ئیرانییەیل.

سەرچەوەیل ئاشکرا کردن کە ترەمپ وەرەنگار هزر کلکردن سەربازەیل ئەمریکی بوی ئەرا کۆنترۆڵکردن دوورگەی خارک، هەرچەن ئاگادار کریاس کە ئەرکەگە سەرکەفێد و داگیرکردن دوورگەگە ری رەسین ئەرا گەرووەگە دەێدە ویلایەتە یەکگرتگەیل.

دووگەی خارک جویر ناوەندیگ دەریایی هەژمار کریەێد کە کەفێدە باکوور کەنداو عەرەبی، و گەورەترین وێستگەی نەفتی لە ئیران لەخوەی گرێد، و ترەمپ لە وەختیگ گوزەشتە راگەیان کە داگیرکردن دوورگەگە دویر نیەخەێد، کە جویر رێڕەو سەرەکیە ئەرا هەناردەیل سزەمەنی ئیرانی.

جی باسە کە عەلی جەهانشاهی فەرماندەی هیزە زەمینییەیل لە سوپای ئیران، دۊکە شەممە دووپات کرد، کە ئەمریکا لە هزر دەسکردن وە پەلاماریگ زەمینی لەبان ئیران واز هاوردەیە.

رووژنامەی زە ئەتلەنتیک ئەمریکی، لە سەرەتای ئی مانگە خەوەر دا کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وژاردەیل پەلامار زەمینی لەبان ئیران یەکلا نەکردیەسەو، وە رووشنکردن ئەوە کە وەرپرسەیل ئەمریکی پلان ئەرا دوو پەلامار زەمینی نەن.

لە وەختیگ رووژنامەی مەعاریڤ ئاشکرا کرد کە ئیسرائیل زوور خەێدە بان دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئەرا جیوەجیکردن پرۆسەیگ زەمینی "کوڵ و هازدار" وەبان ئیران، وەرجە چگن ئەرا هەر دانوسەنینیگ چەوەریکریاگ وەگەردی.