ترەمپ لەباوەت ئیران: پەلامار سەربازی ئامادەس و دەر دانوسەنین وازە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، جاریگ ترەک هەڕەشەی ئیران دا وە کردەوەی سەربازی، هەمیش باس ئومید خوەی کرد کە تەهران باێدە بان مێز دانوسەنین.

ترەمپ لە ناوەند کێنێدی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: نیاز دانوسەنین دیریمن وەرد ئیران لە ناوەین پەرەسەنین گرژییەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران.

وتیش: "لە چەن رووژ گوزەشتە گفتوگۆ وەرد وەرپرسەیل ئیران کردمە و پلان دیرم زیاتر بوود"، ئاشکرا کرد کە "دوو چشت وتمە ئیرانیەیل: نەوین چەک ئەتۆمی، و واز لە کوشتن خوەینشاندەرەیل بارن، و چشتیگ بایەسە بکەن".

ترەمپ لە کۆتایی قسەیلی وتیش: ئیسە کەشتیەیلیگ فرە گەورە و هازدار وەرەو ئیران چن و خاسترە ئەگەر نیەخوازێد وەکاریان باریمن.

لەلای خوەییش، رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ بڵاو کرد، چەن وڵاتیگ ناوچەگە تەقەلا دەن ئەمریکا و ئیران وەرەو دانوسەنین پاڵ بنەن تا جەنگ سەربازی ئەگەری دویرەە بخەن، بەڵام هیمان ئی تەقەلایەیلە هیچ پێشکەفتنیگ وەرچەو وەدەس ناوردن.

ڕووژنامەگە بڵاو کرد کە وەرپرسەیل ئەمەریکا وتنە سەرۆک ترەمپ "کۆنگرافیا وەرگردیە لەبان وژاردە ئەگەرییەیل پەلاماردان ئیران، کە وە هەماهەنگی ناوەین کۆشک چەرمگ و پنتاگۆن ئامادەکریاس".

لە ناو ئەو وژاردەیلە، وەگورەی رووژنامەگە، ئەوەک وە "پلان گەورە" ناسیاس، کە پەلاماردان دامەزراوەیل رژیم ئیران و سوپای پاسداران ئیران هاناوی.

رووژنامەگە وتیش: کەمتر وژاردەی ڕاستەوخۆ هەس، لەوانە پەلاماردان ئامانجە هێمایەیل رژیم ئیران، لە خود وەختەگە ری ئەرا پەرەپبدان پەلامارەیل هیلێد ئەگەر تەهران ڕازی نەوود وە کۆتاییهاوردن وە چالاکییە ئەتۆمییەیلی.

وژاردەیلیگ ترەک، وەگورەی رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، دەسکردن وە پەلامار ئەلیکترۆنی وەبان بانکەیل ئیران یا سەختەوکردن سزایەیل.