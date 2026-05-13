ترەمپ لەبان نەخشەی ڤەنزوێلا نویسێد: ویلایەت 51ـەمین ئەمریکی
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۊای ئەوەگ چەن جاریگ راگەیان کە ئارەزوو کەێد کەنەدا بخەێدە سەر خوەی تا بوودە ویلایەت 51ـەمین ئەمریکی، و تەنانەت زیاتر لە جاریگ نەخشەیل کەنەدا بڵاو کردگە کە پەرچەم ئەمریکی لەبانیان بویە، ئمڕوو دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئی کارە دووارە کەێدەو و ئی جارە وەگەرد ڤەنزوێلا.
چۊنکە دۆناڵد ترەمپ، لەبان هەژمارەگەی لە ماڵپەڕ "تروس سۆشیاڵ" نەخشەیگ ئەرا باکوور ئەمریکای لاتینی بڵاو کردگە و نەخشەی ڤەنزوێلا لەبانیە و پەرچەم ئەمریکی هابانی، وە نشان ئەوە کە ویلایەت پەنجا و یەکەمینە ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل.
لەبان نەخشەی ڤەنزوێلا وشەی "ویلایەت 51ـەمین" نویساس.
ترەمپ، کە حکومەتەگەی نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک ڤەنزوێلی وە ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی لە یەنایەر / کانوون دۊەم گوزەشتە دەسگیر کرد، رکداری لەبان ئەوە کرد کە وڵاتەگە لەژیر کۆنترۆڵیە، و جاریگ رستەیگ نویساس کە واتای ئەوەس کە ئەو "سەرۆک ڤەنزوێلا"س هەرلیوا زیاتر لە جاریگ دەسنشان کرد ئەرا ئەگەر ئەوە کە بوودە ویلایەتیگ ئەمریکی.
لە مارس / ئازار گوزەشتە، ترەمپ پیروزبایی لە هەڵوژاردەی ڤەنزوێلا ئەرا بەیسبۆڵ کرد لەبان رەسینی ئەرا بازی کۆتایی، وەگەرد دیاریکردن لە خود وەخت ئەرا ئەگەر چگنی وەناو ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەرا ئەوەگ بوودە "ویلایەت شمارە 51".
لە رووژ دووشەممە گوزەشتە، دێلسی رۆدریگێز سەرۆک ڤەنزوێلی وە وەکالەت، لە لاهایەو، چەسپان کە ڤەنزوێلا "هیچ وەختیگ تەقەلا نەیاس" تا بوودە ویلایەت 51ـەمین ئەمریکی.
رۆدریگێز لە وەڵام پرسیاریگ لەی باوەتەو وت: ئی کارە وە هیچ شیوەیگ لەئارادا، چۊنکە ئەگەر چشتیگ بوود کە ئیمەی ژنەیل و پیاوەیل ڤەنزوێلی جیایەو بکەێد، ئەوەسە کە ئیمە دووس رێڕەو سەروەخوەییمان توایمن، و پاڵەوانەیل و دووس پاڵەوانە ژنەیل سەروەخوەییمان دیریمن.
رۆدریگێز شوین نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک گردەو کە هیزەیلیگ تایبەت ئەمریکی دەسگیری کردنە، لە ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی کە لە سێیەمین رووژ لە یەنایەر / کانوون دۊەم جیوەجیی کردن.