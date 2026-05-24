ترەمپ لەبان دانوسەنین ئیران: رێککەفتن گەن وەگەرد تاران نیەوەسم
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، لێدوانیگ لەبان دانوسەنین لەناوەین ئەمریکا و ئیران دا، لە وەختیگ دیاری کرد کە ئەو رێککەفتنە کە ئیسە لەبانی دانوسەنین کەیمن وەگەرد ئیران وە تەواوی جیاوازە لە رێککەفتنە گەنەگەی ئۆباما.
کەناڵ "ABC" لە زوان ترەمپ وت: ئیرنگە هیچ قسەیگ لەباوەت رێککەفتن نییە و بڕیار دۊایین ئەرا خوەمە، وتیش: هیچیگ نیەوود بیجگە لە خەوەرەیل خاس.. من رێککەفتن گەن نیەوەسم.
ئاشکرا کرد کە دانوسەنینەیل وەگەرد ئیران وە شیوەیگ رێکخریای و بیناکەر وەڕیەوە چن، وە گەمارۆ لەبان ئیران هەر وە جیوەجیکریاگ و کاروەپیکریاگ مینێدەو تا رەسین وە رێککەفتنیگ و واژووکردنی.
ترەمپ ئاماژە باس لەوە کرد کە بایەسە ئیران بزانێد کە نیەتۊنێد چەک ئەتۆمی پەرە وەپی بیەێد یا خاوەنی بوود، وە پیشکەشکردن سوپاس ئەرا وڵاتەیل خوەرهەڵات ناوڕاس لەبان پشتگیری و هاوکارییان وەگەرد ئەمریکا.
ئی لێدوان ترەمپە دۊای ئەوە تێد کە دۊکە شەممە راگەیان کە رەسینەسە رێککەفتنیگ سەرەتایی وەگەرد ئیران، کە وازکردن گەروو هورمز لەخوەی گرێد.
وەرپرسەیل ئیسرائیلی، دۊکە شەممە، نیگەرانی خوەیان نشان دان لە رێککەفتنیگ ئەمریکی-ئیرانی کە چارەسەر بەرنامەی ئەتۆمی نیەکەێد.
تووڕ "سی ئێن ئێن" لە زوان سەرچەوەیلیگ وت: بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی وەدریژایی ئیوارەی شەممە پەیوەندی وەگەرد وەرپرسەیل ئەمریکی کردگە، و چەوەڕی کریەێد لە نزیکەوە وەگەرد ترەمپ قسە بکەێد.