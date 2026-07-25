ترەمپ: لایەن ئیرانی ئیسە قسە وەگەردمان کەێد و خوازێد رێککەفتن بکەێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، رووژ شەممە، دووپات کرد کە ئیران گفتوگۆیەیل وەگەرد ئیدارەی ئەمریکی کەێد، و دیاری کرد کە ئارەزوو نشان دەێد ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ، هەرلیوا ئاشکرا کرد لە سەردانیگ چەوەڕیکریاگ ئەرا سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ وەرەو ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ماوەی رووژەیل ئایندە.
ترەمپ لە وتاریگ کە لە ئاهەنگ شیو کۆمەڵەی پەیامنێرەیل کۆشک چەرمگ پیشکەشی کرد، وت کە "لایەن ئیرانی ئیسە قسە وەگەردمان کەێد و وە تونی خوازێد بڕەسێدە رێککەفتنیگ".
زیای کرد: "باوەڕ نیەکەم کە ئیران ئامادە بوود ئەرا واژووکردن رێککەفتنیگ لەی وەخت ئیسە، وەلی من ئامادەم ئەرا ژنەفتن"، و بانگەشەی ئەوە کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "گورزەیل تونیگ وەشانیەسە ئیران و چەک ئاسمانیی وە تەواوی ویران کردگە، کە 250 فڕۆکەی جەنگی لەخوەی گرێد".
لە باوەت ئیسرائیلییەو، ترەمپ راگەیان کە "نەتانیاهۆ لە ماوەی چەن رووژیگ سەردان ویلایەتە یەکگرتگەیل کەێد"، و رەخنەیل لە سەرکردەی دیموکراتەیل لە ئەنجومەن پیرەیل چاک شومەر گرد، و وەسفی کرد کە "فەلەستینییە".
لەی باوەتەو وت: "سوو پڕتاڵیگ فەلەستینی رەنگین ئەرا شومەر کل کەم، تا بتۊەنێد پیشوازیی لە نەتانیاهۆ بکەێد وەختیگ لە ماوەی رووژەیل ئایندە تیەێدە شارەگە".
لە ئاست ناوخۆیی، ترەمپ دووپات کرد کە "ویلایەتە یەکگرتگەیل باوەڕ وە ئازادی قسەکردن دیرێد، و ناکۆکییەیلی وە گفتوگۆ چارەسەر کەێد، و تەسلیم وە تونوتیژی سیاسی نیەوود".
ئی لێدوانەیل ترەمپە لە بەشداریکردنی هات وەگەرد قسەکەر وەناو کۆشک چەرمگ کارۆلین لیڤیت، لە ئاهەنگ شیو کۆمەڵەی پەیامنێرەیل کۆشک چەرمگ کە لە هۆتێل "واڵدۆرف ئەستۆریا" لە واشنتۆن پایتەخت ساز کریا.