ترەمپ: پەلامارەگە وەبان میلیشیایەیل لە عراق وە هەماهەنگی وەگەرد بەغداد جیوەجی کریا

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، وت کە پەلامارەگە ئەرا بان "میلیشیایەیل" لە عراق وە هەماهەنگی وەگەرد حکومەت عراقی جیوەجی کریاس، و یەیش دۊای چەن سەعاتیگ لە پەلاماردان بارەگایەیل حەشد لەڕی فڕۆکەوان "ئەمریکی - سعودی"ەو و کەفتن کوشیاگ و زەخمدارەیل.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ کە پەیامنێر "فۆکس نیوز" بڵاوی کرد و ئاژانس شەفەق نیوز شۊنی کەفتیە، دووپات کرد کە "ئەو میلیشیایەیلە کە ئیران پاڵپشتییان کەێد شێرپەنجەی جەهانن".

سەرۆک ئەمریکی دۊای ئەوەگ ئیران پەلاماریگ لەناکاو ئەرا بان هیزە ئەمریکییەیل جیوەجی کرد، زیای کرد: "گورزیگ تون لەلیان دەیمن، و گورزەیل سەختیگ ئەرایان وەشنیمن".

دیاری کرد کە "پەلامارەگەی ئیران رووژ گوزەشتە، لە ئوردن لەناکاو بۊ و هیزەیلەمان تەنیا چەن خولەکیگ وەدەسەو داشتن ئەرا وەخوارخستن مووشەکەیل ئیرانی".

دەزگای حەشد شەعبی لە وەختیگ زۊتر کوشیان 20 لە ئەندامەیلی لەلای کەمەو و زەخمداربۊین 32 کەس ترەک راگەیان، لە ئاماریگ کە وەسفی کرد وە "کووتایی نەهاتگ"، لەوەر ئەو گورزەیلە کە بارەگایەیل سەر وەپی لە چەن پارێزگایگ عراقی کردنە ئامانج.

هەر یەک لە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سەنتکۆم"، و وەرگری سعودیە وە شیوەیگ فەرمی، جیوەجیکردن ئەو گورزەیلە لەناو عراق راگەیانن.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لەزوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت کە ئیران شەفەق ئمڕوو چەن مووشەکیگ بالیستی وەرەو بنکەیگ سەربازی ئەمریکی لە ئوردن وەشانیە، لە یەکەمین پەلامار لەی جۊرە لەوەخت وسانن گورزەیلە لەلایەن ترەمپ ئەرا بان ئیران ئەرا وازکردن رییگ وەرانوەر تەقەلا دیپلۆماسییەیل.