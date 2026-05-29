ترەمپ: گشت سەرکردەیل سەربازی ئیران نەکردیمنە ئامانج تا سينارۆی عراق دووارە نەود

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل کۆتایی وە گشت سەرکردەیل سەربازی ئیران نەهاوردگە، و یەیش وە ئامانج ئەوەگ ئەو سیناریۆ دووارە نەود کە لە عراق دۊای رمانن رژیم سەدام حسێن لە وەهار ساڵ 2003 رۊ دا.

لە چەن بوونە و لێدوانیگ وەرین ترەمپ رەخنە لە ئیدارەی جۆرج بوش کوڕ سەرۆک وەرین ئەمریکی گرد لەبان هەڵوەشانن هسزەیل سوپای عراقی وەرین دۊای داگیرکردن وڵاتەگە، و ئەو ئاژاوە ئەمنییە کە یاوەری بوی و دەرکەفتن کۆمەڵە و ریخریاگە ئیسلامییە تونڕەوەیل.

لەباوەت دانوسەنین ناوەین واشنتۆن و تاران، ترەمپ لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی ئەرا "فۆکس نیوز" دووپات کرد کە وەپی خاسترە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران وەدەس بارێد، باوجی وتیش کە گشت وژاردەیل هانە وەردەس ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتنیگ ئاشتیانەی گشتگیر لە ناوچەگە، وە زانستن ئەوە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل تۊەنست ئیران لەڕۊی سەربازییەوە شگست بارێد.