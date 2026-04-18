ترەمپ: شایەت وسانن تەقە وەگەرد ئیران دریژەو نەکەم و هەوەجە کەێد دووارە بومبەیل بخەیمنە خوار

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە دانوسەنین وەگەرد ئیران وەرەونواچگن وەخوەی دوینێد، کە کارەیل وە خاسی ری کەن، وەگەرد چەوەریکردن وەردەوامبوین دانوسەنین لە ماوەی پشوو کۆتایی هەفتە.

ترەمپ، لە لێدوانەیلیگ یەک لەدۊاییەک، وت: زیان ویلایەتە یەکگرتگەیل وەگەرد ئیران ئەرا 47 ساڵ وەردەوام بوی، و کۆتایی وەپێ تێد، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە لە ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتن، ئەوە واشنتۆن وەردەوام بوود لە گەمارۆداین بەندەرەیل ئیرانی.

سەرۆک ئەمریکی دیاری کرد کە وڵاتەگەی تەقەلا دەێد ئەرا گلەوهاوردن یۆرانیۆم پیتێنریاگ لە ئیران لەناو رێککەفتن چەوەریکریاگ، و هەمیش وت: خشتەیگ وەختانە ئەرا ئەوە دیاری نەکردیمنە، بەڵام وە رێککەفتنیگ یا وە شیوەیگ نادووسانە وەدەسی تیاریمن.

و هوشداری دا کە شایەت وسانن تەقە دریژەو نەکریەێد ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتن تا رووژ چوارشەممە، وتیش: وەداخەو شایەت هەوەجە بکەێد دەس وە وەشانن بومبەیل بکەیمنەو، وەگەرد دووپاتکردن لەبان ئەوە کە گەمارۆگە وەردەوام بوود.

لە باوەت دەریاوانی، ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" لە زوان ترەمپەو وت: هچ باجیگ نیەکەفێدە بان ئەو کەشتییەیلە کە لە گەروو هورمزەو رەد بوون.

هەرلیوا دیاری کرد کە ئەرا ئەمریکا دەسمیەتی لوبنان دەێد لە دووارە ئاوەدانکردن، وە دووپاتکردن لە بویین "هاوبەشەیل خاسیگ" لەی دۆسیە.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، ترەمپ وت: جیاوازی دیرێد وەگەرد بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل لە بڕیگ کارەیل، بەڵام باس وە "هاوبەشیگ فرە خاس" کرد، هەمیش وت: هەردگ لایەنەگە کاریگ خاس کردنە.