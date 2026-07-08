ترەمپ: شایەت ئمشەو لە ئیران بیەیمن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئیوارەی چوارشەممە، وت کە ویلایەتە یەکگرتگەیل شایەت ئمشەو جاریگ ترەک پەلامار ئیران بەێد، و باس ئەوە کرد کە ئیرانییەیل "فێڵ کەن و رێککەفتنەگە شکنن"، و دۊنیمن چە وەرد ئیران رووی دەێد.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، باس ئەوە کرد کە "رێککەفتنمان وەگەرد ئیران زوور لەبان وسانن بەرنامە ئەتۆمییەگەی کەێد ئەگەرنە ئیمە ئەوە کەیمن، و باوەتەگە پەیوەندی وە ئاڵشتکردن رژیم لە ئیران نەیرید بەڵکم وە چەک ئەتۆمییە"، دیاری کرد کە "کلکریایەیل ستیف ویتکۆف و جارید کۆشنەر وەردەوام بوون لە کارکردن لەبان دۆسیەی ئیران".

وەرجەتر لە ئمڕوو، ترەمپ راگەیان کە یاداشت لەیەکفامستن وەگەرد تاران دیارە "کووتایی هاتیە"، و دووپات کرد کە خوەشی نیەاێد بچوودە ناو هیچ رەفتاریگ ئایندەیی وەگەرد ئیران، کە وەرپرسەیلی وە ئەوە وەسف کرد کە "بیمارن"، باوجی لە خود وەخت ئاماژە وە دەسنشان کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "دانوسڵنکارەیل فرە خاسیگ" دیرێد.

لەلای خوەییشەو، ئیسرائیل ئاست ئامادەباشی سەربازی بەرزەو کرد وە چەوەڕیکردن ئەگەر نووەوبۊن جەنگ وەگەرد ئیران، لە شۊن گورز دۊایی ئەمریکی دژ وە ئامانجەیل ئیرانی، لە ناو مەزەنەیل لەناو دامەزراوەی ئەمنی ئیسرائیلی کە ئاگربەس هێمان لاوازە، و هەر پیشکەفتنیگ مەیدانی شایەت ناوچەگە بوەێد ئەرا بازنەی ئاڵووزی.

لە وەرانوەر ئەوە، دەسمیەتیدەر فەرماندەی گشتی سوپای ئیران ئەرا کاروبار هەماهەنگی، ئەدمیراڵ حەبیبوڵڵا سەییاری، چوارشەممە، هوشداری دا هیزە دوژمنکارەیل لە دەرئەنجام ئەنجامداین هەر ئۆپراسیۆنیگ سەربازی کە خاک ئیرانی بکەێدە ئامانج، و دووپات کرد کە کەنارەیل وڵاتەگە بوودە دووزەخیگ ئەرا هەر هیزیگ کە تەقەلای نزیکەوبۊن لەلییان بەێد.و ئی لێدوانەیلە دۊای راگەیانن فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، شەوەکی چوارشەممە تیەێد، وە کووتاییهاتن خولیگ نوو لە پرۆسەیل سەربازی دژ وە ئیران، وت کە زیاتر لە 80 شۊن سەربازی کردەسە ئامانج، کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی و تووڕەیل فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردن و رادارەیل کەناراوی و سەکووەیل مووشەکی دژ وە کەشتییەیل لەناویانیە، بیجگە لە زیاتر لە 60 بەلەم خێرا سەروە سوپای پاسدارەیل لە دەوروبەر تەنگەی هورمز.

لە وەرانوەر، سوپای پاسدارەیل ئیرانی راگەیان جیوەجیکردن پەلاماریگ وە مووشەک و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە 85 شۊن و دامەزراوەی سەربازی ئەمریکی لە بەحرەین و کوەیت کردەسە ئامانج، و وت کە وە "وەڵامیگ ئەرا دەسدریژی ئەمریکی" هاتگە.