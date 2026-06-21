ترەمپ: سووریا ئەوەسا ئەرکەگە لەدژ حزبولڵا وە هویردییگ زیاتر لە ئیسرائیل جیوەجی کەێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، وت کە ئاست ئیسرائیل لەدژ حزبولڵا "بیئومیدکەرە"، و لێکۆڵینەوە کەم لەبان رادەسکرن وەرپرسیارییەتییەگە ئەرا سووریا.
ترەمپ لە لێدوانەیلیگ ئەرا تووڕ "فۆکس نیوز" ئەمریکی وت: لە ئاست ئیسرائیل لەدژ حزبولڵا بیئومیدم و لێکۆڵینەوە کەم لەبان رادەسکرن وەرپرسیارییەتییەگە ئەرا سووریا.
ترەمپ دۊنێد کە سووریا ئەرکەگە لەدژ حزبولڵا وە هویردییگ زیاتر جیوەجی کەێد.
هەرلیوا، ترەمپ، چوارشەممەی گوزەشتە وتۊد، کە سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع کار خاسیگ کەێد، و دیاری کرد کە سووریا "کار خاسیگ" لەدژ حزبولڵا لە لوبنان کەێد.
ئی لێدوانەیل دۊایی سەرۆک ئەمریکییە هاوەختە وەگەرد دەسکردن گفتوگۆ راسەوخۆیەیل لە سویسرا، لەناوەین هەردوگ شاند ئەمریکی وە سەرۆکایەتی جیگر سەرۆک جەی دی ڤانس، و ئیرانی محەممەد باقر قالیباف، بیجگە لە هەردوگ ناوەنجیکارەگەی پاکستان و قەتەر.
جیگر سەرۆک ئەمریکی، جەی دی ڤانس، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، وت کە دانوسەنینەیل وەگەرد تاران، باس لە ودیهاوردن "رێککەفتنیگ نوو" کەن کە ئامانج لەلی ئاڵشتکردن خوەرهەڵات ناوڕاسە.