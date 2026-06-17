ترەمپ: سزایەیل وە کوتوپڕ لەبان ئیران لا نیەوەیمن.. و ئەمریکا "یەک سەنت" لەناوی بەرهەم نیارێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو چوارشەممە، هەڵوێست یەکلاییکەر وڵاتەگەی ئەرا نواگیریکردن ئیران لە وەدەسهاوردن چەک ئەتۆمی نووەو کرد، لە خود وەخت ئاشکرا کرد کە یاداشت لەیەکفامستن کە واشنتۆن لەی دۊاییە وەگەرد تاران واژووی کردگە کەمەوکردنیگ کوتوپڕ ئەرا سزایەیل چەسپیاگ لەخوەی نیەگرێد.

ترەمپ، لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی، وت کە بازاڕەیل دارایی فرە بەرزەو بۊنە دۊای راگەیانن رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران، لە وەختیگ نرخەیل نەفت داوەزیان، و ئی کارە وە "سەرسامکەر" وەسف کرد، و وتیش کە گەروو هورمز وە شیوەیگ بەشەکی وازە و لە ماوەی دوو رووژ وە تەواوی دووارە واز کریەێد.

هەرلیوا، سەرۆک ئەمریکی مەزەنە کرد کە نرخەیل نەفت داوەزیان وەرەو نزمترین ئاستیان وەخوەیان بۊنن، و دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "تەنانەت دە سەنتیش" لە ئیران بەرهەم نیارێد.

ترەمپ لێدوانەیلی لەبارەی پەککەفتن توانایەیل دەریایی و سەربازی لە ئیران و لەدەسداین وەرگری ئاسمانی دووارەو کرد، و خستە روی کە هیز دەریایی ئەمریکی کاریگ "نایاب" لە ماوەی رویرووبۊن دۊایی وەگەرد ئیران ئەنجام داگە، و چەسپانن گەمارۆی دەریایی لەبانی "کاریگەر" بۊە.

سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل هوشداری دا لە دووارە دەسکردن وە پەلامارەیل سەربازی لە ئەگەر پابەندنەۊن ئیران وە پەیمانەیلی، و دووپات کرد کە یاداشت لەیەکفامستنەگە وەگەرد تاران هیمان یەکلایی نەکریاس.