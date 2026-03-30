ترەمپ: ئەگەر وە رێککەفتن نەڕەسن ئەوەسا کارەبا و نەفت ئیران ویران کەم

شەفەق نیوز - واشنتن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، دوشەممە، هەڕەشە دا لە پەرەسەنینیگ سەربازی فراوان و بیوینە وەبان ئیران لە ئەگەر شکەستخواردن دانوسەنینەیل وەردەوام، و یەیش هەفتەیگ وەرجە کوتاییهاتن ئەو مووڵەتە کە لە 6 نیسان ئایندە تێدە سەر.

و ترەمپ، لە لێدوانەیلیگ روژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت: وە تەواوی گشت وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا و بیرە نەفتییەیل و دوورگەی خەرج خاپوور کەێد، ئەگەر نەڕەسنە رێککەفتنیگ.

وتیش کە ویلایەتە یەکگرتگەیل گفتوگۆیەیل جدی وەگەرد سیستمیگ ژیرتر کەێد ئەرا کوتاییهاوردن وە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەگە لە ئیران، و دووپات لە وەدەسهاوردن پیشکەفتنیگ گەورە لەی گفتوگۆیەیلە کرد.

ترەمپ هوشداری دا، ئەگەر نەڕەسین وە رێککەفتنیگ، واشنتن ئامانجەیل گرنگیگ کوتێد کە وەرجە یە دەس نەخریەسە بانیان، لە چوارچیوەی وەڵامداین ئەرا ئەوەگ وە کوشتن سەربازەیل ئەمریکی لە ماوەی 47 ساڵ باسی کرد.