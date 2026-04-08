ترەمپ: رێککەفتن ئارامکردنەگە دەر واز کەێد ئەرا "سەردەم تەڵایی" و دووارە ئاوەدانکردن ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، راگەیانن وسانن جەنگ لەناوەین واشنتۆن و تاران وە "رووژیگ گەورە ئەرا ئاشتی جەهانی" باس کرد، و دووپات کرد کە ئیران خوازیار رەسین وە یەسە.

ترەمپ لە بڵاوکریاییگ لەبان ماڵپەڕ "ترووس سۆشاڵ" وت: ئیران توەنێد دەس بکەێد وە پرۆسەی دووارە ئاوەدانکردن ئەرا ئەو ناوچەیلە کە زەرەردەمەن بوین لە ئەنجام ئەو ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلە کە ئەمریکا و ئیسرائیل جیوەجییان کردن لە بەرزەوبوین گرژییەیل لە ماوەی نزیکەی 40 رووژ.

و لەباوەت دەسکردن وە زنجیرەیل دابینکردن وزە لە گەروو هورمز، سەرۆک ئەمریکی وت: وڵاتەگەی دەسمیەتی پیشکەش کەێد لەو بارەو، وتیش: گۆڕەپانەگە ئەرێنی فرەیگ لە جویلەیل و پۊڵ فرەیگ وەدەس تیەێد.

ترەمپ وتیش: "ئیمە هەڵسیمن وە ئەممارکردن دابینکردنەیل لە گشت جۊرەیل و لەو ناوە مەنیمن تا دڵنیا ئەوە بویمن کە کارەیل وە خاسی وەڕیەوە بچن، وە دەسنشانکردن ئەوە کە شایەت یە سەردەم تەڵایی ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس بوود، هەر جویر ئەو سەردەمە کە لە ویلایەتە یەکگرتگەیل دوینیمنەی.