ترەمپ: ئەگەر ئیران رێککەفتنیگ وەگەرد ئيمە نەکەێد، ئەرک سەربازی تەواو کەم

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی، رووژ سێشەممە، دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "دانوسەنین خاسیگ" وەگەرد ئیران ئەنجام دا، و ئەوە هەژمار کسک کە رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەردی خاسترە لە "ویرانکردن ئەوەگ لە وڵاتەگە مەنیەسەو"، وەلی هەڕەشەی دووارە دەسکردن کار سەربازی کرد ئەگەر گفتوگۆیل سەرکەفتگ نەوین.

ترەمپ لە چەوپیکەفتنیگ وەگەرد تووڕ "فۆکس نیوز" ئاشکرا کرد، کە "وەڕای من رەسین ئەرا رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران خاسترە لە ویرانکردن بەشیگ ترەک لە وڵاتەگە"، و دیاری کرد: "ئەگەر ئیران رێککەفتنیگ وەگەرد ئیمە نەکەێد، گلەو خوەم و ئەرکەگە تەواو کەم".

وتیش کە " شایەت دانوسەنینەیل خاس بوون، و دۊای ئەوە ئیران تیەێد و ئۊشێد کە ئیمە قسە نیەکەین یا باس دۆسیەی ئەتۆمی نەکردیمە"، و دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "لە رەوشیگ فرە قایمە وەرانوەر ئیران".

ترەمپ زیای کرد کە هیزە ئەمریکییەیل "وەرگری ئاسمانی ئیرانی لەناوبردن، و هەرلیوا بەشیگ فرە لە چەکەيليان لەناوبردن"، و دیاری کرد کە "شۊن کویەی تەوەر (جبل الفأس) لە ئیران گیچەڵ گەورەیگ نیە".

هەمیش وت: "تۊنم گشت پیەڵەیل ئیرانی لە ماوەی کەمتر لە سەعاتیگ ویران بکەم"، و دیاری کرد کە "فرەیگ لە کۆمارییەیل هەن کە خوازن ئەوە وەردەوام بوود و وەرەو‌نوا بچن لە کار سەربازی دژ وە ئیران".

سەرۆک ئەمریکی دووپاتیش کرد لەبان ئەوەگ "لەوەلا نیەکریەێد ری وە ئیران بیریەێد رێککەفتنەیل بشکنێد".

ترەمپ، رووژ دووشەممە، دووپات کرد کە "وسانن" پەلامارەیلەیلی وەبان بان ئیران لە وەڵام داواکارییگ بۊ لە لایەن دەوڵەتەیل ناوجیکەر ئەرا دان دەرفەتیگ ئەرا گفتوگۆ.

ناوجیکەرەیل هەرێمی کار کەن ئەرا کەمەوکردن ئاڵووزی پەرەسەنینی لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، وەگەرد داواکردن خولیگ نوو لە گفتوگۆیل، وە تایبەت دۊای پەلامارەیل هاوبەش گوزەشتە، و بڕیار سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ ئەرا کووتاییهاوردن وە یاداشت لەیەکفامستن لەوەر پەلامارەیل ئیرانی ئەرا بان نەفتهەڵگرەیل لە گەروو هورمز.