‏ترەمپ رەخنە لە ئەزموون دویای 2003ی عراق گرێد دیاری تایوەتمەنیەیل رژێمیگ نوو لە ئیران کەێد

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو سێشەممە راگەیان، وڵاتە یەکگرتگەیل نیەتوان نموونەی دویاي 2003ی عراق لە ئیران دوارەوبوود، وتیش، واشنتۆن وەپی خاستریگ کەسیگ لەناوەو وڵات وەڕیوەبووەد.

‏ترەمپ لە وتاریگی لە فلۆریدا وت، ئەزموون ئاڵشتکردن رژێم لە عیراق بویە هووکار دویرەوخسن سوپا و پۆلیس و هێزە سیاسییەیل، یەیش دەر ئەرا شیواشیوی و بەرزەوبوین رێکخریاگ داعش واز کرد، دووپات کرد ئەمریکا نێخوازێد ئی سیناریۆیە لە ئیران دووارەو بکەێد، بەڵکم وەپی خاسترە کەسێ لە ناوخوەی خود وڵاتەگە بوودە سەرۆک.

‏وتیش؛ ""رژێم ئاشتییگ لە ئيران خوازێد کە پەلامار نەکەێدە بان ویلایەتە یەکگرتگەیل یا ئیسرائیل و هاوپەیمانەیلیان". دیاریکرد کە وە بڕوای ئەو، جەنگ کۆتایی نیەتێد تا تەهران ئەو توانا سەربازییەیلە لەدەس نەیەی کە توەنێد ئەرا ماوەی فریگ دژ ئەمریکا یا ئیسرائیل وەکاری بارێد".

‏ترامپ هەمیش رەخنە لە هەڵوژاردن موجتەبا خامنەئی رێبەر باڵای نوو گرد، وت هەس وە بیهیوایی کەم لەی بڕیارە رێبەر نوو ئیران وەرەو هەمان گیچەڵەیل بەێد.

‏

‏

‏