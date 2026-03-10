ترەمپ رەخنە لە ئەزموون دویای 2003ی عراق گرێد دیاری تایوەتمەنیەیل رژێمیگ نوو لە ئیران کەێد
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو سێشەممە راگەیان، وڵاتە یەکگرتگەیل نیەتوان نموونەی دویاي 2003ی عراق لە ئیران دوارەوبوود، وتیش، واشنتۆن وەپی خاستریگ کەسیگ لەناوەو وڵات وەڕیوەبووەد.
ترەمپ لە وتاریگی لە فلۆریدا وت، ئەزموون ئاڵشتکردن رژێم لە عیراق بویە هووکار دویرەوخسن سوپا و پۆلیس و هێزە سیاسییەیل، یەیش دەر ئەرا شیواشیوی و بەرزەوبوین رێکخریاگ داعش واز کرد، دووپات کرد ئەمریکا نێخوازێد ئی سیناریۆیە لە ئیران دووارەو بکەێد، بەڵکم وەپی خاسترە کەسێ لە ناوخوەی خود وڵاتەگە بوودە سەرۆک.
وتیش؛ ""رژێم ئاشتییگ لە ئيران خوازێد کە پەلامار نەکەێدە بان ویلایەتە یەکگرتگەیل یا ئیسرائیل و هاوپەیمانەیلیان". دیاریکرد کە وە بڕوای ئەو، جەنگ کۆتایی نیەتێد تا تەهران ئەو توانا سەربازییەیلە لەدەس نەیەی کە توەنێد ئەرا ماوەی فریگ دژ ئەمریکا یا ئیسرائیل وەکاری بارێد".
ترامپ هەمیش رەخنە لە هەڵوژاردن موجتەبا خامنەئی رێبەر باڵای نوو گرد، وت هەس وە بیهیوایی کەم لەی بڕیارە رێبەر نوو ئیران وەرەو هەمان گیچەڵەیل بەێد.