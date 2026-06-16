ترەمپ: گەروو هورمز بی هیچ باجیگ واز مینێدەو

شەفەق نیوز - پاریس

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ک گەروو هورمز تا رووژ جمعەی بانان وە تەواوی دووارە واز کریەێد، و دووپات کرد ک گەرووەگە بی چەسپانن هیچ باجیگ واز کریەێد.

ترەمپ لە لێدوانەیلیگ لە پەراویز کۆنگرەی هەفت لە پاریس، وت: ئیران چەک ئەتۆمی وەدەس نیارێد، و گەروو هورمز بی چەسپانن هیچ باجیگ واز کریەێد تەنانەت دۊای کووتاییهاتن ماوەی شەس رووژەگەیش، و دیاری کرد ک پەیوەندی نوو وەگەرد ئیران ئاسایی بۊیە، و کارەیل وە زویوەزوی لە ماوەی گامەیل بانان وەرەونوا چن.

وتیش ک ئیران خوازێد کارەگە تەواو بکەێد و ئەرا کار ئاسایی گلەو بخوەێد، و خستە فتراق ک چەوەڕی کریەێد قۆناغ دویەم لە رێککەفتن ئەتۆمی وەگەرد ئیران وە زوی تەواو بکریەێد.

سەرۆک ئەمریکی دووپات کرد ک دەق تەواو رێککەفتن ئیرانی لە دانیشتنیگ فەرمی بڵاو کریەێد، و نیاز خوەی ئەرا بەسیان کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە وەختیگ دۊاتر راگەیان ئەرا ئاشکراکردن زانیارییەیل رێککەفتنەگە و پەرەسەنینەیل پەیوەندیدار وەپی.

ترەمپ وتیش: وە گومانکارەیل لە یاداشت لەیەکفامستنەگە ئۊشم ک رێککەفتنەگە وە شیوەیگ فرە خاس وازەو بوود، و دیاری کرد ک رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران ئەرا کۆنگرێس کل کەێد ئەرا وەدویاچگن.

لەلاییگ ترەک سەرچەوەیگ ئیرانی ئاگادار، دۊکە دووشەممە، ئاشکرا کرد ک پرۆسەی دووارە وازکردن گەروو هورمز دۊای واژووکردن یاداشت لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ک بڕیارە رووژ جمعەی ئایندە بەێد دەس وەکاری کەێد، و دیاری کرد ک ناکۆکییەیل لەبان بڕیگ لە بەندەیل تا دۊایین مەوقەیل وەرجە راگەیانن رێککەفتنەگە وەردەوام بۊ.

جی یایهاوردنە ک سەرۆک کۆمسیۆن ئەوروپی ئۆرسۆلا ڤۆن دێر لاین، دۊکە دووشەممە، وە دووپات کرد لە هەوەجەی ئەوە ک رێککەفتنەگە لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ری بەێد وە دووارە وازکردن گەروو هورمز وە شیوەیگ دەسوەجی.

لە وەختیگ سەرۆک فەرەنسی ئیمانوێل ماکرۆن دووپات کرد، ک گرووپ هەفت گشت تەقەلای خوەی دەێد ئەرا مسۆگەرکردن دووارە وازکردن گەروو هورمز، و دووپات کرد لە هەوەجەی دووارە وازکردن ئی ریڕەو ستراتیژییە بی باج رەدبۊین.