ترەمپ پرسیار لە چارەنویس موجتەبا خامەنەئی کەێد: ئەگەر زنیە بایەسە خوەی بەێدە دەس

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، وت: زانیاری هەس کە موجتەبا خامەنەئی ریبەر نوو ئیران هاتێ زنی نییە، وتیش؛ ئەگەر زنیە بایەسە کاریگ دانایی ئەرا وڵاتەگەی بکەێد وخوەی بەێدە دەس.

ترەمپ لە دیداریگ وەگەرد کەناڵ NBC وت: شایەت ئەمریکا پەلامارەیلیگ زیاتر وەبان دوورگە خارک جیوەجی بکەێد دویای ویرانکردنی فرەیگی وە تەواوەتی، وتیش: تەهران رێککەفتنیگ خوازێد وەلێ تا ئیسە نیەونێد ئەو مەرجەیلە خاس بوون.

رووژ پەنجشەممە، ترەمپ راگەیان کە هیزەیل ئەمریکا پەلامار بنکەیل سەربازی لە دوورگەی خارک دان، کە ناوەند سەرەکیە ئەرا هەناردەیل نەفت ئیران، وتیش؛ ئەو گورزەیلە گشت بنکەیل سەربازی ویران کردن، وەگەرد دویرکەفتن لە پەلاماردان ژیرخانەیل نەفتی.

ئەو دوورگە شوینەگە ئەرا هەناردەکردن نزیکەی 90 لە سەد لە بارەیل نەفت ئیران، و کەفێدە دویری 30 کیلۆمەتر لە کناراو ئیران و500 کیلۆمەتر وەرەو باکوور خوەرئاوای گەروو هورمز.