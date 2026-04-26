ترەمپ رزگاربوینی لە تەقەلای تیرۆرکردن نوویگ راگەینێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە رزگاربوینی لە تەقەلایگ تیرۆرکردن لە وەخت ئامادەبوینی لە ئاهەنگ شام پەیامنێرەیل کۆشک چەرمگ لە واشنتۆن.

دەنگ تەقەیل گولە لە ئاهەنگ شام پەیامنێرەیل کۆشک چەرمگ بەرزەو بوی، کە یەیش هیشت کارمەندەیل خزمەتگوزاری نهێنی دەسوەردان بکەن ئەرا دەرکردن سەرۆک ترەمپ لە هۆڵ هۆتێل واشنتۆن هیلتۆن، تا ئی رویداوە بخریەێدە بان زنجیرەیگ لە رویداوە رخبارەیل کە هیچ سەرۆکیگ ئەمریکی لە سەردەم هاوچەرخ وەخوەی نەیەسەی.

رویداوەگەی شەممە هەژمار کریەێد وە ئەڵقەی نوویگ لە زنجیرەی پەلامارە بەڵگەدارەیل، کە لە وەخت هەڵمەت سەرۆکایەتی یەکەم ترەمپ دەسوەپی کرد.

ئی زنجیرە رویداوەیل تەقەکردنە لەلایەن چەکدارەیل تاکە کەس لەناو گردەوبوینەیل هەڵوژاردنەیلی، و تەقەلایەیل تیرۆرکردن، و دزەکردنەیل ئەمنی دووارەبۊ لەخوەی گرێد.

ترەمپ ئەرا رووژنامەنووسەیل دۊای تەقەکردنەگە وت: دەسدریژیکارەگە پەلامار پیاوەیل ئاسایش وە گولە دا، و دەسگیر کریا، و پیاویگە کە زیان لە بیماریەیل تەندروسی دیرێد، وە هان ئەمریکییەیل دا لەبان "یەکگردن"، و کێشە ناوخۆییەیل وە "ئاشتییانە" چارەسەر بکریەین.

وتیش: کە "تەقەلایەیل تیرۆرکردن دژ وە سەرۆکە سەرکەفتگەیل بوود"، هەمیش وت: خوەی ئامانجەگە بویە، و پەلاماردەرەگە دویر بویە لەلی، و لەناوەینیان پیاوەیل فرەیگ بوینە لەناویانیش پیاوەیل ئاسایش "نهێنی"، و دووپات کرد کە هیزەیل ئاسایش وەشکین ماڵ پەلاماردەرە دەسگیرکریایەگە کردنە، و دیارە کە تەنیا بویە و کەسەیلیگ ترەک وەگەردی نەوینە.

رووژنامەنووسەیل پرسیار لە ترەمپ لە ئەگەر پەیوەندی پەلاماردەرەگە وە ئیرانەو کردن، ترەمپ وەڵام دا و وت: باوەڕ وە ئەوە نییەکەم، باوجی زانیاری زیاتر لە وردەکارییەیل لە ماوەی لێکۆڵینەوە وەگەرد پەلاماردەرەگە زانیمن.