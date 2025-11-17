ترەمپ گردەوبوین ئایندە وەرد مەمدانی راگەیان: توایمن چارەسەر گشت گیچەڵەیل بکەیمن
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
سەرۆک ئەمریکا دۆناد ترەمپ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان وە نیازە دیداریگ وەرد سەرۆک شارەوانی نیویۆرک زەهران مەمدان ئەنجام بەێد.
ترەمپ لە وتاریگ رووژنامەوانی وت، مەمدان داوا لەلی کردیە گردەوبوینیگ لە کۆشک چەرمگ رێکبخەێد، و ئیرنگە لەبان جیوەجیکردنی کارکەێد" وتیش "سەرۆک شارەوانی نیویۆرک داوای دیدار کەێد و چارەسەر باوەتەیل کەیمن".
وتیش؛ "توایمن گشت چشتیگ لە نیویۆرک وە خاسی وەڕێوەبچوود".
ترەمپ داوا لە مەمدانی کەێد پەیوەنی خاسیگ وەرد واشنتۆن دروسبکەێد رێزگردن زیاتریگ نیشان بەێد، دیاریکرد ئەرا گرنگی هاوکاری ناوەین شارەوانی و حکومەت فیدڕاڵی.
لە وەرانوەر، کۆشک چەرمگ ئاشکرایکرد تا ئیرنگە وەخت دیدارەگە دیاری نەکردیە.