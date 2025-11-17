‏ترەمپ گردەوبوین ئایندە وەرد مەمدانی راگەیان: توایمن چارەسەر گشت گیچەڵەیل بکەیمن

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناد ترەمپ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان وە نیازە دیداریگ وەرد سەرۆک شارەوانی نیویۆرک زەهران مەمدان ئەنجام بەێد.

‏ترەمپ لە وتاریگ رووژنامەوانی وت، مەمدان داوا لەلی کردیە گردەوبوینیگ لە کۆشک چەرمگ رێکبخەێد، و ئیرنگە لەبان جیوەجیکردنی کارکەێد" وتیش "سەرۆک شارەوانی نیویۆرک داوای دیدار کەێد و چارەسەر باوەتەیل کەیمن".

‏وتیش؛ "توایمن گشت چشتیگ لە نیویۆرک وە خاسی وەڕێوەبچوود".

‏ترەمپ داوا لە مەمدانی کەێد پەیوەنی خاسیگ وەرد واشنتۆن دروسبکەێد رێزگردن زیاتریگ نیشان بەێد، دیاریکرد ئەرا گرنگی هاوکاری ناوەین شارەوانی و حکومەت فیدڕاڵی.

‏لە وەرانوەر، کۆشک چەرمگ ئاشکرایکرد تا ئیرنگە وەخت دیدارەگە دیاری نەکردیە.

