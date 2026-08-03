ترەمپ راگەیەنێد دانوسەنین نوو وەگەرد ئیران دەسوەپی کەێد دۊای هەڵوەشانن "گەورەترین پەلامار لە جەنگ جەهانی دۊەمەو"

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی، رووژ دووشەممە، راگەیان کە دانوسەنینەیل نوویگ وەگەرد ئیران دەسوەپی کەێد لە وەختیگ دۊاتر لە ئیوارەی رووژ دووشەممە، و دووپات لە بویین لەیەکفامستنیگ کرد لەبارەی گەروو هورمز، و دڵنیایی خوەی نیشان دا وە ئەگەر رەسین ئەرا رێککەفتنیگ لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی.

ترەمپ ئەرا رووژنامەنووسەیل وت کە واشنتۆن پەیوەندی وەگەرد لایەن ئیرانی کەێد ئەرا دیاریکردن شیوەی دانوسەنینەگە، و دیاری کرد "قسە وەگەردیان کەیمن لەبارەی شیوەی دانوسەنین، و ئیوارەی سوو دەسوەپی کەیمن"، لە نشانەیگ ئەرا ئیوارەی دووشەممە سێیەمین رووژ لە مانگ ئاب ئیسە.

سەرۆک ئەمریکی زیای کرد کە "رێککەفتنیگ هەس لەبان گەروو هورمز، و رێککەفتنیگ بوود لەبان بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی"، و دووپات کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هێمان ئامادەس ئەرا جۊلەکردن سەربازی لە هەر وەختیگ کە وە گونجیاگ دۊنێدەی.

ترەمپ ئاشکرا کرد کە واشنتۆن ئامادە بۊ ئەرا جیوەجیکردن پەلاماریگ فراوان دژ وە ئیران، و وت کە ئۆپراسیۆنەگە ئەرا ماوەیگ وەردەوام بۊیاد، و "پەلاماریگ گەپ بۊیاد، و گەورەترین لە جەنگ جەهانی دۊەمەو".

و وەردەوام بۊ لە قسەکردن و وت کە هیزەیل ئەمریکی ئامادە بۊن ئەرا وەرەونواچگن لە ئۆپراسیۆنەگە، وەرجە ئەوەگ بڕیار هەڵوەشانن بیەێد و دەرفەت بیەێدە دانوسەنین، وەلی وژاردەی سەربازی وە وازی هیشتەو لە ئەگەر سەختبۊن رەسین زوی ئەرا رێککەفتنیگ.

وەرجەیە ترەمپ راگەیانۊد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل رازی بۊنە لەبان وسانن پەلاماریگ نەخشە کیشیاگ دژ وە ئیران، دۊای وەرگردن داواکارییگ لە تاران و وڵاتەیلیگ لە خوەرهەڵات ناوەڕاس ئەرا داین دەرفەتیگ ئەرا تەقەلایل دیپلۆماسی.

دیاری کرد کە وسانن ئۆپراسیۆنەگە هات دۊای ئەوەگ رێککەفتن کریا لەبان ئەوەگ وە "سیمایەیل" یا "چوارچیوە" ئەرا رێککەفتنیگ باسی کرد کە وازکردن "دەسوەجێ و تەواو و گشتگیر" ئەرا گەروو هورمز لەخوەی گرێد، و کووتاییهاوردن وە ئەوەگ واشنتۆن وەناو "هەڕەشەی ئەتۆمی ئیرانی" ناوی بەێد، و دووپات کرد لەبان ئەوەگ هەڵوەشانن پەلامارەگە مەرجدارە وە جیوەجیکردن زویوەزوی رێککەفتنەگە.

لە وەرانوەر ئەوە، تاران تا ئیسە دەسکردن دانوسەنین راسەوخۆ وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ئیوارەی دووشەممە دووپات نەکردیە، لە وەختیگ وەزارەت دەیشت ئیرانی وت کە ئەو دانوسەنینە کە وەگەرد سوڵتاننشین عومان ئەنجام دریەن پەیوەندی دیری وە رەسین ئەرا رێڕەویگ ئاوی نوو لە گەروو هورمز کە مافەیل هەردوگ لایەنەگە هەڵگرێد، و دووپات کرد کە ئەوە وەو مانا نییە مەرج بوود دووارە وازکردن گەرووەگە وەپای مەرجەیل ئەمریکی بوود.

گەروو هورمز چۊ میحوەریگ بنەڕەتی لە ململانێی ناوەین واشنتۆن و تاران هەژمار کریەێد، کە وەرجە جەنگەگە نزیکەی 20٪ لە هەناردەیل نەفت و غاز سروشتی شل جەهانی لەناویەو رەد بۊیاد، وەرجە ئەوەگ جۊلەی کەشتییەیل لەناوی وە شقوەیگ تون کەمەو بوود لە ئەنجام کۆتوبەندەیل ئیرانی و پەلامارەیل.

واشنتۆن داوای گلەوخواردن هامشوو ئاوی ئازاد و تەواو کەێد لەڕی گەرووەگە، لە وەختیگ ئیران رکدارە لەبان هیشتن رۆڵیگ لە رێکخستن جۊلەی کەشتییەیل، لەناو ناکۆکییەیل لەبان رێڕەوەیل رەدبوین و ئەگەر وەرگردن باج لەو کەشتییەیل نەفتکیشە کە رێڕەوە ئاوییەگە وەکار تیارن.

ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە 28 شوبات 2026 دەس کردنە جەنگ دژ وە ئیران، وەرجە رەسین ئەرا لەیەکفامستنیگ سەرەتایی ئەرا وسانن تەقەکردن لە حوزەیران، وەلی دۊاتر سەخت بۊ وەگەرد نووەوبۊن گورزەیل ئەمریکی و ئیرانی و ئاڵووزیکردن پەلامارەیل لەبان کەشتییەیل و دامەزراوەیل و بنکە سەربازییەیل لە ناوچەگە.