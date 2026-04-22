ترەمپ: ئیران لەڕۊ داراییەو رمیەێد و رووژانە 500 ملیۆن دۆلار لەوەر قەیران هورمز زەرەد کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، باس ئەوە کرد کە ئیران دەس کردیە وە رمیان دارایی لە ئەنجام ئەو قەیرانە کە پەیوەندی وە گەروو هورمزەو دیرێد، کە وت: ئەو زەرەدەیلە کە خەێدە بان تاران مەزەنە کریەێد وە نزیکەی 500 ملیۆن دۆلار رووژانە.

ترەمپ لە پۆستیگ لەڕێ پلاتفۆرم "تروس سۆشیاڵ" وت: تاران رووژانە و وە شیوەیگ دەسوەجی داوای پەیاکردن چارەسەریگ ئەرا قەیران گەرووەگە کەێد ئەرا دویرەوکەفتن لە لیکەفتەیل رمیانەگە، وتیش فرە تینی بویە ئەرا دراو کاش.

سەرۆک ئەمریکا وتیش: تاران تویش کەمدەسی بوود لە دابینکردن مووچەیل مانگانە، و ئەندامەیلیگ لە سوپا و پولیس داد لە وەرنەگردن شایستە داراییەیلیان لە ئەنجام ئی قەیرانە کەن.